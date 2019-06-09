Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Плани "партії Зе": скасування недоторканності нардепів і конфіскація майна корупціонерів

Неділя, 9 червня 2019, 16:57
Плани партії Зе: скасування недоторканності нардепів і конфіскація майна корупціонерів
фото - прес-служба "Слуги народу"

Першочерговим завданням фракції партії "Слуга народу" у парламенті буде, зокрема, скасування депутатської недоторканності та впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів. 

Про це 9 червня заявив голова партії Дмитро Разумков, повідомляє прес-служба "СН". 

Окрім цього серед завдань фракції у ВР буде запровадження механізмів відкликання депутатів, надання можливості громадянам впливати на рішення влади через референдуми та встановлення відповідальності для чиновників за незаконне збагачення, зазначив Разумков. 

Передвиборча програма партії "Слуга народу" містить 16 блоків, які, як заявляють у СН, мають намір реалізувати за час каденції у ВР.

Серед блоків - "Очищена, оновлена та відповідальна влада", "Знищення системної корупції", "Безпека і оборона", "Україна у світі", "Справедливий, незалежний і доступний суд", "Реформа правоохоронних органів", "Економічна стратегія", "Найкращі умови для бізнесу", "Реформування соціальної сфери", "Реформування соціальної сфери", "Інноваційна економіка", "Енергетика й тарифоутворення", "Інфраструктура", "Захист довкілля", "Освіта і наука", "Доступна медицина", "Національна ідентичність і громадянська злагода". 

Серед планів партії - ухвалити закони, необхідні для виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з ЄС і НАТО, та підтримати ініціативи президента щодо перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході.

"Запровадимо найжорсткіші покарання за корупцію та розкрадання у Збройних силах і Міноборони, децентралізуємо та демонополізуємо оборонні держзакупівлі, встановимо видатки на оборону у розмірі не менше 5% ВВП", - зазначено у документі. 

Також у СН планують створити систему інформаційної реінтеграції мешканців окупованих територій в Україну, запровадити гуманітарну політику, що сприятиме "культурному, громадянському та духовному об’єднанню громадян України", створити систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування. 

"Скасуємо всі формульні ціноутворення на кшталт "Роттердам+". Запровадимо державну стратегію оптимізації житлово-комунальних тарифів, проведемо демонополізацію ключових галузей економіки", - йдеться у програмі партії.

"Проведемо аудит державних функцій і скорочення держорганів. Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою. Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови. Ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску", - зазначено у планах партії щодо поліпшення умов для бізнесу. 

Окрім цього у партії Зеленського планують скоротити перелік фінансових і господарських злочинів, за які настає кримінальна відповідальність, запровадити механізм захисту свідків, впровадити невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень та законодавчо врегулювати право володіння зброєю. 

"Слуга народу" має намір провести всеукраїнський перепис населення та аудит системи соціального забезпечення, запровадити вибори за пропорційною системою з відкритими списками та е-голосування, провести децентралізацію влади та "позбавити власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти". 

Також партія планує здійснити "радикальне очищення та перезавантаження прокуратури" і запровадити систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції.  

Нагадаємо, 

  • Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 р. 
  • На з'їзді партії президента України Володимира Зеленського  "Слуга народу" 9 червня було оприлюднено список першої сотні кандидатів на виборах до ВР. 
  • Глава партії Дмитро Разумков заявив, що "Слуга народу" висуне 199 кандидатів у нардепи по усіх одномандатних округах, але робота над списком по мажоритарці ще триває: партія остаточно визначиться з кандидатами, які балотуватимуться до ВР, після проведення постпраймеріз.
  • Відповідно до останніх даних опитування соціологічної групи "Рейтинг", список партій очолює президентська партія "Слуга народу", яку готова підтримати майже половина виборців - 48,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. П’ятивідсотковий прохідний бар’єр також долають "Опозиційна платформа – За життя" - 10,7%, "Європейська Солідарність" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9% і партія "Голос" - 5,6%.

Українська правда
Теми: вибориВерховна РадаСлуга народуЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: