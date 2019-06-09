Плани "партії Зе": скасування недоторканності нардепів і конфіскація майна корупціонерів

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Неділя, 9 червня 2019, 16:57

Першочерговим завданням фракції партії "Слуга народу" у парламенті буде, зокрема, скасування депутатської недоторканності та впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів. 

Про це 9 червня заявив голова партії Дмитро Разумков, повідомляє прес-служба "СН". 

Окрім цього серед завдань фрації у ВР буде запровадження механізмів відкликання депутатів, надання можливості громадянам впливати на рішення влади через референдуми та встановлення відповідальності для чиновників за незаконне збагачення, зазначив Разумков. 

Передвиборча програма партії "Слуга народу" містить 16 блоків, які, як заявляють у СН, мають намір реалізувати за час каденції у ВР.

Зокрема, програма містить блоки "Очищена, оновлена та відповідальна влада", "Знищення системної корупції", "Безпека і оборона", "Україна у світі", "Справедливий, незалежний і доступний суд", "Реформа правоохоронних органів", "Економічна стратегія", "Найкращі умови для бізнесу", "Реформування соціальної сфери", "Реформування соціальної сфери", "Інноваційна економіка", "Енергетика й тарифоутворення", "Інфраструктура", "Захист довкілля", "Освіта і наука", "Доступна медицина", "Національна ідентичність і громадянська злагода". 

доповнюється 

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада Слуга народу Зеленський


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