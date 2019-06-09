Плани "партії Зе": скасування недоторканності нардепів і конфіскація майна корупціонерів

Першочерговим завданням фракції партії "Слуга народу" у парламенті буде, зокрема, скасування депутатської недоторканності та впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів.

Про це 9 червня заявив голова партії Дмитро Разумков, повідомляє прес-служба "СН".

Окрім цього серед завдань фракції у ВР буде запровадження механізмів відкликання депутатів, надання можливості громадянам впливати на рішення влади через референдуми та встановлення відповідальності для чиновників за незаконне збагачення, зазначив Разумков.

Передвиборча програма партії "Слуга народу" містить 16 блоків, які, як заявляють у СН, мають намір реалізувати за час каденції у ВР.

Серед блоків - "Очищена, оновлена та відповідальна влада", "Знищення системної корупції", "Безпека і оборона", "Україна у світі", "Справедливий, незалежний і доступний суд", "Реформа правоохоронних органів", "Економічна стратегія", "Найкращі умови для бізнесу", "Реформування соціальної сфери", "Реформування соціальної сфери", "Інноваційна економіка", "Енергетика й тарифоутворення", "Інфраструктура", "Захист довкілля", "Освіта і наука", "Доступна медицина", "Національна ідентичність і громадянська злагода".

Серед планів партії - ухвалити закони, необхідні для виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з ЄС і НАТО, та підтримати ініціативи президента щодо перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході.

"Запровадимо найжорсткіші покарання за корупцію та розкрадання у Збройних силах і Міноборони, децентралізуємо та демонополізуємо оборонні держзакупівлі, встановимо видатки на оборону у розмірі не менше 5% ВВП", - зазначено у документі.

Також у СН планують створити систему інформаційної реінтеграції мешканців окупованих територій в Україну, запровадити гуманітарну політику, що сприятиме "культурному, громадянському та духовному об’єднанню громадян України", створити систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування.

"Скасуємо всі формульні ціноутворення на кшталт "Роттердам+". Запровадимо державну стратегію оптимізації житлово-комунальних тарифів, проведемо демонополізацію ключових галузей економіки", - йдеться у програмі партії.

"Проведемо аудит державних функцій і скорочення держорганів. Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою. Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови. Ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску", - зазначено у планах партії щодо поліпшення умов для бізнесу.

Окрім цього у партії Зеленського планують скоротити перелік фінансових і господарських злочинів, за які настає кримінальна відповідальність, запровадити механізм захисту свідків, впровадити невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень та законодавчо врегулювати право володіння зброєю.

"Слуга народу" має намір провести всеукраїнський перепис населення та аудит системи соціального забезпечення, запровадити вибори за пропорційною системою з відкритими списками та е-голосування, провести децентралізацію влади та "позбавити власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти".

Також партія планує здійснити "радикальне очищення та перезавантаження прокуратури" і запровадити систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції.

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