Верховний суд дозволив Клюєву балотуватися – адвокат
Касаційний адміністративний суд при Верховному суді дозволив колишньому депутату від "Партії регіонів" і колишньому главі Адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву взяти участь в дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня.
Про це повідомив адвокат Клюєва Юрій Сухов в Facebook.
"Комусь сподобається, а комусь ні, але адвокатське об'єднання "Сухов, Кочан енд баррістерс" відстояло в Касаційному адміністративному суді при Верховному суді гарантоване Конституцією та законами України громадянину України Клюєву Андрію Петровичу право на участь у виборчому процесі", - йдеться в повідомленні.
За словами адвоката, рішення Верховного суду є остаточним.
"Суд не погодився з ЦВК України і скасував, як на мене, сепаратистське і кон'юнктурне його рішення про відмову в реєстрації Клюєва А.П., який постійно проживає на території України в м.Донецьку, кандидатом в народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року", - говорить адвокат.
Нагадаємо:
- 23 червня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва кандидатом у нардепи на позачергових парламентських виборах у зв'язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, з 2014 року.
- "У той же час представник "Ліберальної партії" в ході засідання ЦВК заявив, що останні 5 років Клюєв проживає у місті Донецьк, а Донецьк - це українська територія. Тому, за його словами, немає підстави відмовляти Клюєву у реєстрації кандидатом", - повідомляла ОПОРА.