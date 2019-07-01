Росія про скандальну відповідь Клімкіна: Україна ще може її змінити
Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія зробила свою пропозицію щодо захоплених в Керченській протоці українських моряків і, українська влада може змінити свою першу негативну відповідь.
Про це повідомляють РИА Новости.
"Росія свою пропозицію, цілком офіційну, сформульовану, до Києва направила. Миттєво було отримано негативну відповідь. Якщо українська сторона вважає за необхідне змінити своє ставлення до цієї пропозиції, вона вільна це зробити", - заявив Карасін.
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Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості.
- За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.
- У ніч на 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
- В цей же день, коли закінчується термін виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення українських моряків, в Кремлі заявили, що питання про їхню долю знаходиться за межами юрисдикції трибуналу ООН.
- 26 червня в МЗС України повідомили про отримання ноти від російської сторони, в якій міститься цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.
- МЗС України відповіло нотою на пропозицію РФ.
- Пізніше президент Володимир Зеленський звинуватив МЗС України в тому, що міністерство не комунікує з ним в питаннях міжнародної політики, зокрема, в тому, що стосується наказу міжнародного трибуналу про звільнення українських моряків.
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