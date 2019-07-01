Росія про скандальну відповідь Клімкіна: Україна ще може її змінити

Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія зробила свою пропозицію щодо захоплених в Керченській протоці українських моряків і, українська влада може змінити свою першу негативну відповідь.

Про це повідомляють РИА Новости.

"Росія свою пропозицію, цілком офіційну, сформульовану, до Києва направила. Миттєво було отримано негативну відповідь. Якщо українська сторона вважає за необхідне змінити своє ставлення до цієї пропозиції, вона вільна це зробити", - заявив Карасін.

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