Україна має план, як змусити РФ виконати рішення Міжнародного трибуналу

Україна має план, як змусити Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Вона нагадала, що Росія має прозвітувати про виконання рішення суду ООН до 25 червня.

"МЗС скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі. Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як вони виконали цей наказ, а далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ", - заявила Зеркаль.

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