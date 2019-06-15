Україна має план, як змусити РФ виконати рішення Міжнародного трибуналу

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Субота, 15 червня 2019, 14:39

Україна має план, як змусити Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів. 

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Вона нагадала, що Росія має прозвітувати про виконання рішення суду ООН до 25 червня. 

"МЗС скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі. Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як вони виконали цей наказ, а далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ", - заявила Зеркаль.

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Нагадаємо, 

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків. 

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Теми: полонені моряки ООН Росія МЗС


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