Україна має план, як змусити РФ виконати рішення Міжнародного трибуналу
Україна має план, як змусити Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
Вона нагадала, що Росія має прозвітувати про виконання рішення суду ООН до 25 червня.
"МЗС скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі. Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як вони виконали цей наказ, а далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ", - заявила Зеркаль.
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- 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.