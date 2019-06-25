Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ відмовляється виконувати рішення трибуналу і відпускати українських моряків

Вівторок, 25 червня 2019, 17:20
РФ відмовляється виконувати рішення трибуналу і відпускати українських моряків

У Кремлі заявляють, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Про це сказав 25 червня, в день, коли закінчується термін виконання наказу трибуналу Росії відпустити полонених моряків, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Цей випадок не є підсудним для цієї судової інстанції. В цьому полягає позиція РФ, ви це знаєте", - цитують Пєскова "РИА Новости".

"Звичайно, повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде ігноруватися позиція суду.

Він також заявив, що позиція Росії "була вельми однозначно викладена в цьому суді нашими представниками".

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський зазначив, що дуже хоче побачити, як прихильники повернення російської делегації в ПАРЄ відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків.

"Нагадую, що саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права. З нетерпінням чекаємо, як задекларовані тези щодо верховенства права будуть втілені у реальне життя", – наголосив президент.

Читайте також:

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків. 

"Українська правда" в Threads

Теми: морякиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
моряки
Контрнаступ на морі: чому так важко посадити корупціонерів 
Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"
Як суддя, що судив Героїв Майдану, допомагає корупціонерам повернути сірі схеми дипломування моряків
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: