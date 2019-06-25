РФ відмовляється виконувати рішення трибуналу і відпускати українських моряків

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Вівторок, 25 червня 2019, 17:20

У Кремлі заявляють, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Про це сказав 25 червня, в день, коли закінчується термін виконання наказу трибуналу Росії відпустити полонених моряків, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Цей випадок не є підсудним для цієї судової інстанції. В цьому полягає позиція РФ, ви це знаєте", - цитують Пєскова "РИА Новости".

"Звичайно, повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде ігноруватися позиція суду.

Він також заявив, що позиція Росії "була вельми однозначно викладена в цьому суді нашими представниками".

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський зазначив, що дуже хоче побачити, як прихильники повернення російської делегації в ПАРЄ відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків.

"Нагадую, що саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права. З нетерпінням чекаємо, як задекларовані тези щодо верховенства права будуть втілені у реальне життя", – наголосив президент.

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків. 

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Теми: моряки Росія


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