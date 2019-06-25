РФ відмовляється виконувати рішення трибуналу і відпускати українських моряків

У Кремлі заявляють, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Про це сказав 25 червня, в день, коли закінчується термін виконання наказу трибуналу Росії відпустити полонених моряків, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Цей випадок не є підсудним для цієї судової інстанції. В цьому полягає позиція РФ, ви це знаєте", - цитують Пєскова "РИА Новости".

"Звичайно, повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде ігноруватися позиція суду.

Він також заявив, що позиція Росії "була вельми однозначно викладена в цьому суді нашими представниками".

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський зазначив, що дуже хоче побачити, як прихильники повернення російської делегації в ПАРЄ відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків.

"Нагадую, що саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права. З нетерпінням чекаємо, як задекларовані тези щодо верховенства права будуть втілені у реальне життя", – наголосив президент.

Читайте також:

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Нагадаємо: