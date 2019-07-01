У "Голосі" розкрили свої амбіції і готові вчити "Слугу народу"  

Голова партії "Голос" Юлія Клименко вважає, що заснована співаком Святославом Вакарчуком політична сила може претендувати на 10-24% голосів виборців.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українській правді", записаному 26 червня.

"Ми бачимо чітко наш потенційний ріст, і ми бачимо, що ми можемо як мінімум 24-25% провести. Якщо ми встигнемо активно зробити агітаційну кампанію. Безумовно, якби кампанія була довша, відсотки були б, можливо, і більші. Але наші можливості – це мінімум 10%, максимум 24%", – заявила Клименко.

На запитання, за рахунок кого "Голос" може "дорости" до 24% підтримки, вона відповіла:

"Я думаю, що ми насправді відбираємо у всіх потрошку. Зараз рейтинги вийшли, то ми вже бачимо, що навіть у "Слуги народу" ми трохи забираємо. Раніше ми були п'ятими, тепер стали третіми. Це значить, що у всіх, хто нижче, ми під'їли".

Клименко наголосила, що партія Вакарчука лише почала передвиборчу кампанію.

"Нам як партії тільки трохи більше 30 днів, ми зробили свій анонс 16 травня. І у нас ще місяць агітаційної кампанії. Ми плануємо об'їхати всі українські регіони. Я їду, наприклад, 1 липня на схід – Краматорськ, Луганська область, Донецька область. Будемо займатися агітацією не тільки на західній і центральній Україні, а поїдемо абсолютно до всіх громадян", – заявила вона

Клименко пояснила, що основа кампанії – "Тур змін", а пряма реклама й борди – на додачу.

"Ми собі запланували мінімум 300-400 містечок об'їхати. 100 ми об'їхали, і ще маємо 200-300 об'їхати. Фактично, весь список партії роз'їжджається з агітаційним туром. Не тільки волонтери, а й кандидати. І по маленьких селах, до людей – пояснювати, хто ми, за що ми і чому вони повинні за нас голосувати. Це наша основна ідея – донести", –розповіла вона.

Клименко розповіла, що партія "Голос" навчає своїх кандидатів, щоб вони змогла працювати в парламенті з першого ж дня після складання присяги.

"У нас є щотижня мінімум 3-4 дні, де ми маємо спеціалізовані лекції. Наприклад, публічні фінанси, бюджетування, державний борг, як працює регламент Верховної Ради… Ми робимо методички, ми робимо те, що називається факт-бук, де кожному кандидату прописано, який у нас ВВП і т.д., щоб людина приходила і знала, про що вона повинна говорити".

На запитання, чи готовий "Голос" навчати чужих кандидатів – наприклад, від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу", Клименко відповіла: "Я їм це уже запропонувала".

"Якщо їх не навчають, ми їх можемо прийняти до себе і теж вчити. Ми ж не ділимо стільці, не ділимо, хто більше знає. Ми прийшли для того, щоб працювати на українського громадянина. Якщо для української держави треба, щоб ми всі сіли разом в одному залі і почали вчити регламент Верховної Ради, Конституцію і публічні фінанси, ми це зробимо", – сказала вона.

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