Вакарчук і його "Голос". Як лідер "Океану Ельзи" йде на вибори

Тільки лінивий не ставив впродовж президентської кампанії запитання "Ви йдете?" лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку.

До останнього співак ухилявся від прямої відповіді, та врешті таки не пішов у президенти. Однак зберіг інтригу.

У лютому в інтерв'ю "Українській правді" на запитання, чи думає він про створення партії, співак туманно відповів, що "така опція є на столі".

"Є" не значить "буде реалізована", тому питання залишалось відкритим.

Впродовж останніх тижнів із різних джерел до УП доходила інформація, що Вакарчук проводить консультації з дуже широким колом політичних сил, експертів і груп громадських активістів. Однак точної відповіді на запитання "Чи йде Вакарчук?" не було.

Вранці 16-го травня ця відповідь мала нарешті з'явитись. На своїх сторінках у соціальних мережах за день до того Вакарчук розмістив запрошення до прихильників прийти об 11 годині ранку в четвер на Старокиївську гору "почути новий Голос".

Акурат перед публікацією цього запрошення УП вдалося поговорити з Вакарчуком, тож вранці 16-го травня ми знали точну відповідь на те саме запитання – він іде.

Але крім цього було ще й багато інших запитань: з ким іде, які має амбіції, чого хоче, звідки гроші, кого бачить своїми партнерами тощо, тощо… Власне, саме ці відповіді УП і спробувала отримати від Святослава Вакарчука.

Вакарчук: "Я точно знаю, що реальна підтримка у нас уже є в рази більшою. І тільки ростиме. Але нам йдеться не про цифри соціології, а про те, щоб показати людям, що реальні зміни можливі" ВСІ ФОТО: ФБ СТОРІНКА ГОЛОС

Ранковий "Голос"

– Ви взагалі ж туди йдете? – звертається журналіст УП до усміхненого Вакарчука вранці 16-го травня.

На годиннику уже майже 11 ранку. Співак разом зі своєю командою весело сидить на літньому майданчику кав'ярні на вулиці Володимирській.

– Та ні, ми туди не підемо, – віджартовується Вакарчук. – Ми зараз під Раду всі їдемо, вимагати призначення дати інавгурації.

– А тоді ще з "євробляхарями" лишимось, – додає хтось із його команди і усі разом дружно заливаються сміхом.

Між тим, недалеко від фундаменту Десятинної церкви, звідки "стала бить земля Руськая", під стіною Історичного музею розмістилась невелика сцена з новим політичним гаслом, яке і прийшов презентувати Вакарчук: "Я – голос змін".

До Старокиївської гори тонкими нитками з різних боків стягувались люди, більшістю своєю у вишиванках. Перед сценою їх зібралось кілька сотень.

За якийсь час на сцені з'являється Вакарчук із "доброю новиною".

"Ми створюємо політичну силу, партію справжніх змін. Ми назвали її "Голос". Відсьогодні в Україні зазвучить новий голос – мій, ваш, наш. І з вашою допомогою я поведу партію "Голос" на парламентські вибори", – заявив Вакарчук.

Далі була класична презентація політичного проекту, за тим лише винятком, що представлена п'ятірка членів команди не була першою п'ятіркою списку, а окреслювала швидше напрямки роботи політсили Вакарчука: економіка, антикорупція, медицина, безпека.

"Це не список партії. Але я вам обіцяю, що коли з'їзд партії "Голос" оприлюднить свій список, то ви зрозумієте, що це і є наша перша, реальна зміна – таким буде цей список. Я вам обіцяю", – заявив Вакарчук. Пофотографувався з молоддю і пішов.

Що точно відрізняє "Голос" від "Слуги народу", це відсутність підтримки потужним медіа-холдингом

Партія імені Вакарчука

Ще у 2016 році стратег Петра Порошенка Ігор Гринів почав заміряти рейтинги лідера "Океану Ельзи" як потенційного конкурента Петра Олексійовича.

З часом музикант з'явився у всіх можливих соціологічних дослідженнях. Підтримка Вакарчука вражала, адже без жодної політичної заяви у червні минулого року за нього планувало голосувати близько 9% українців. На той момент нині обраний президент Володимир Зеленський користувався аналогічною популярністю.

Але нечіткість Вакарчука і додумування людей зіграли з музикантом злий жарт. У грудні минулого року його рейтинги впали втричі – лише 3% готові були голосувати за фронтмена ОЕ.

Тож тепер Вакарчуку доведеться добряче поборотися, аби повернути той рівень підтримки, який він поступово розгубив.

За останніми соцдослідженнями, які були проведені до офіційної заяви партії "Голос" про старт роботи, умовну силу Вакарчука готові були підтримувати всього близько 1% виборців, які вже визначилися.

Сам Вакарчук в розмові з УП реагує на питання соціології досить стримано.

"Ми маємо свою соціологію, але я точно знаю, що реальна підтримка у нас уже є в рази більшою. І тільки ростиме. Але нам йдеться не про цифри соціології, а про те, щоб показати людям, що реальні зміни можливі. І тоді вони нам повірять", – сказав Вакарчук.

Головний меседж партії Вакарчука на цих виборах звучатиме так: "Тотальна зміна політичної культури"

Лідер "Океану Ельзи" істинний романтик. І, як у справжнього романтика, амбіції Вакарчука видаються дещо нереалістичними.

Його ціль – не тільки завести нових, незаплямованих та компетентних людей до нової Ради. Він прагне з нуля побудувати потужну партію з регіональними структурами по всій країні.

"Незважаючи ні на що, ми збираємося грати у довгу. Якщо ви думаєте, що я не розумію, що рок-н-ролу тут буде мало, скажу: нас чекає терпелива і дуже марудна справа", – переконує УП Вакарчук.

І додає: "Але якщо ми зможемо провести 30 людей в Раду, то це буде тридцять залізних людей. Вони будуть єдині, нас не можна буде купити, це будуть люди із зовсім іншою політичною культурою. І ці 30 будуть більмом на оці всьому парламенту, бо вони показуватимуть людям, що можна і так, можна по-чесному. Якщо вдасться провести 100 людей, то це стане блокпакетом від необдуманої політики. Ну, а якщо вдасться зібрати 226, то ми перевернемо цю країну".

Вакарчук заявляє, що на цьому етапі не існує жодних списків партії, він не обіцяє місць у владі нікому. Зараз іде напрацювання принципів, ідеології та програми партії "Голос".

У його політичному офісі працює одразу кілька робочих експертних груп: уже функціонують політична та економічна, скоро з'являться безпекова, соціальна, медична, освітня, зовнішньополітична підгрупи.

"Прізвища з'являться, коли офіційно розпочнеться кампанія. Я вам гарантую, що жодного списку партії зараз не існує. Ми говоримо з усіма середовищами і політичними силами, але це не означає, що ми з кимось об'єднуємося. Принципи – це перше, що нас цікавить. У нас взагалі є думки, що, можливо, у нашому списку може не опинитися чинних депутатів, хоч в Раді є кілька досить порядних людей, які нам цікаві", – пояснює Вакарчук свою логіку "Українській правді".

"Але політика – це мистецтво можливого. І коли ми зайдемо у Раду, то нам треба будуть люди і сили, з якими потрібно буде співпрацювати. Тому ми відкриті до спілкування з усіма, хто за Україну. Але це не значить, що ми підемо одним списком", – додає він.

За даними УП, останні місяці музикант та його представники зустрічалися і з Анатолієм Гриценком, і з Віталієм Кличком, і з Володимиром Гройсманом, з молодими політиками на кшталт Василя Гацька, Максима Нефьодова, Мустафи Найєма, Сергія Гусовського.

У політичному офісі лідера "Океану Ельзи" працюють колишня заступниця міністра економіки Айвараса Абромавичуса Юлія Клименко, екс-виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин, PR-спеціаліст Ярина Ключковська.

Клименко є адміністративним керівником команди Вакарчука, Юрчишин – консультант з питань політики та антикорупції, Ключковська керує всіма питаннями з комунікації.

Також у його команді: екс-соратниця Анатолія Гриценка та Михайла Саакашвілі Соломія Бобровська, експерт зі зв'язків з ВР стратегічної групи радників при Кабміні Ярослав Железняк, кардіолог і академік Юрій Соколов, кіборг Андрій Шараскін.

Головний меседж партії Вакарчука на цих виборах звучатиме так: "Тотальна зміна політичної культури".

На презентації партії Вакарчук озвучив п'ять головних постулатів своєї політсили:

"Наш "Голос" буде звучати злагоджено та сильно. І сьогодні він звучить так: 1 – інтереси громадян України, 2 – екзистенційний вибір України це Європа, 3 – один закон для всіх, 4 – вільна економіка без олігархів, 5 – влада є підзвітною громадянам".

На цьому фоні "Голос" конкуруватиме зі "Слугою народу" та іншими новими політичними проектами, які роблять ставку на запит суспільства про оновлення еліт.

"Ми орієнтуємося не на експертів, не на політичну тусовку, а на простих людей. Що сталося на президентських виборах? Люди опинилися без вибору, але фундаментально вони проголосували за зміни, не розібравшись, які зміни їм пропонують. Ми йдемо у парламент, щоб запропонувати людям конкретні зміни і дати можливість альтернативного вибору", – пояснює співрозмовник в офісі партії "Голос".

PR-стратегія Вакарчука подібна до стратегії Зеленського.

По-перше, в обох максимальна впізнаваність по країні, по-друге, лідер "Океану Ельзи" і переходить у політику, але з музикою й концертами він зав'язувати не збирається навіть після обрання депутатом.

Графіки концертів ОЕ розписані до 20 вересня: найближчий концерт 17 травня в Києві, останній відомий – у Мінську у вересні.

"Я виступаю за повну автентичність, в політиці треба залишатися самим собою. Автентичність – один із наших принципів. Візьміть, до прикладу, Черчилля або зараз Трампа – за будь-яких обставин вони залишалися і залишаються самими собою. Якщо мені не доведеться іти у виконавчу владу, то як я змушу себе відмовитися від творчості? Я тоді не буду собою", – пояснює поки що тільки співак Вакарчук.

Що точно відрізняє "Голос" від "Слуги народу", це відсутність підтримки потужним медіа-холдингом, скромність медійного ресурсу.

"Ми сподіваємось на інтернет, і хотіли б від усіх каналів просто такого ж ставлення до нас, як до усіх решти політичних сил. Нам нічия любов не треба, але рівні можливості – так", – пояснює один із медійних консультантів з оточення Вакарчука.

Для вирішення цієї проблеми Вакарчуку можуть згодитися добрі стосунки з олігархом Віктором Пінчуком, який володіє телеканалами ICTV, СТБ та "Новий", і який регулярно запрошує музиканта в якості спікера на форуми YES.

Щоправда, це може суперечити принципам, про які говорить Вакарчук.

* * *

"Полiтичне життя держави звузилося до безжальної сутички за владу. Її жертвами стають не лише моральнi принципи, а й нацiональнi iнтереси, про якi так часто говорять полiтики всiх кольорiв i таборiв. За таких обставин єдиний спосiб бути собою – це піти", – ці слова Святослав Вакарчук виголошував 11 вересня 2008 року, коли склав депутатський мандат фракції "Наша Україна".

З того часу українська політика залишилася середовищем, де штовхають ліктями, обманюють, маніпулюють і порушують усі писані й неписані правила.

Спілкування з Вакарчуком справляє враження, ніби співак-політик чудово усвідомлює нинішній стан справ під куполом Ради та у країні. Як і те, що на другий вихід з грюканням дверима права у нього уже не буде.

Роман Кравець, Роман Романюк, УП