Верховний суд змусив ЦВК ще раз розглянути документи Клюєва
Верховний суд роз’яснює, що лише зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації колишнього депутата від "Партії регіонів" і екс-глави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.
Відповідне повідомлення розміщено на сайті суду 1 липня.
"Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, натомість зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації", – йдеться в повідомленні.
У суді роз’яснюють, що ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у зв'язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, з 2014 року. Ліберальна партія України, яка намагається висунути Клюєва, доводила, що останні 5 років Клюєв проживає в окупованому Донецьку, а це – українська територія.
Суд першої інстанції позовні вимоги Ліберальної партії України задовольнив повністю: постанову ЦВК скасував та зобов’язав зареєструвати Клюєва кандидатом в народні депутати. Водночас Верховний суд скасував це рішення в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати особу кандидатом у народні депутати.
Водночас суд вирішив, що ЦВК не здійснила вичерпних дій для з’ясування обставин відповідності Клюєва установленому цензу осілості, і зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи, подані Ліберальною партією України.
Нагадаємо:
- 1 липня адвокат Клюєва Юрій Сухов заявив, що у Касаційному адміністративному суді при ВС відстояно право на участь у виборчому процесі Андрія Клюєва.
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