Верховний суд змусив ЦВК ще раз розглянути документи Клюєва

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Понеділок, 1 липня 2019, 19:17

Верховний суд роз’яснює, що лише зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації колишнього депутата від "Партії регіонів" і екс-глави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті суду 1 липня.

"Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, натомість зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації", – йдеться в повідомленні.

У суді роз’яснюють, що ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у зв'язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, з 2014 року. Ліберальна партія України, яка намагається висунути Клюєва, доводила, що останні 5 років Клюєв проживає в окупованому Донецьку, а це – українська територія.

Суд першої інстанції позовні вимоги Ліберальної партії України задовольнив повністю: постанову ЦВК скасував та зобов’язав зареєструвати Клюєва кандидатом в народні депутати. Водночас Верховний суд скасував це рішення в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати особу кандидатом у народні депутати. 

Водночас суд вирішив, що ЦВК не здійснила вичерпних дій для з’ясування обставин відповідності Клюєва установленому цензу осілості, і зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи, подані Ліберальною партією України.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Клюєв вибори суд ЦВК


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