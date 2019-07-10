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На місці загибелі радянського підводного човна в Норвезькому морі знайшли витік радіації

Середа, 10 липня 2019, 02:01

Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці загибелі радянського атомного підводного човна K-278 "Комсомолець" в Норвезькому морі.

Про це, посилаючись на місцевий телеканал ТV2, пише Медуза.

8 липня фахівці, що знаходяться на борту дослідницького судна "G.O. Sars", взяли проби води з вентиляційної труби на підводному човні. Попереднє дослідження показало, що рівень радіації в 100 тисяч разів перевищує рівень радіації в чистій морській воді.

Всього дослідники взяли три проби води, в двох з них перевищення рівня радіації не виявлено.

Глава експедиції Хільда ​​Еліза Хельдал зазначила, що це попередні результати, всі зразки додатково перевірять після закінчення експедиції. Вона додала, що витік радіації не загрожує рибальству в цьому районі.

Атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" з підвищеною глибиною занурення затонув 7 квітня 1989 року після пожежі. З 69 членів екіпажу загинули 42 людини. Реактор підводного човна заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися протичовнові ракети з ядерною бойовою частиною.

Нагадуємо:

  • 1 липня 2019 року через пожежу на глибоководному апараті в Баренцевому морі загинули 14 моряків-підводників. Тип судна в Міноборони РФ не розкривали. За неофіційними даними, аварія сталася на надсекретній атомній глибоководній станції "Калитка" (АС-12, неофіційна назва "Лошарик").

"Українська правда" у Threads

Теми: Норвегіякатастрофи
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