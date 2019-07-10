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На месте гибели советской атомной подлодки в Норвежском море нашли утечку радиации

Среда, 10 июля 2019, 02:01

Норвежские исследователи обнаружили возможную утечку радиации на месте гибели советской атомной подводной лодки K-278 "Комсомолец" в Норвежском море.

Об этом, ссылаясь на местный телеканал ТV2, пишет Медуза.

8 июля специалисты, находящиеся на борту исследовательского судна "G.O. Sars", взяли пробы воды из вентиляционной трубы на вышедшей из строя подлодке. Предварительное исследование показало, что уровень радиации в 100 тысяч раз превышает уровень радиации в чистой морской воде.

Всего исследователи взяли три пробы воды, в двух из них превышения уровня радиации не обнаружено.

Глава экспедиции Хильда Элиза Хельдал отметила, что это предварительные результаты, все образцы дополнительно проверят после окончания экспедиции. Она добавила, что утечка радиации не угрожает рыболовству в этом районе.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" с повышенной глубиной погружения затонула 7 апреля 1989 года после пожара. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Реактор подлодки заглушили, при этом в торпедных аппаратах остались противолодочные ракеты с ядерной боевой частью.

Напомним:

  • 1 июля 2019 года при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников. Тип судна в Минобороны РФ не раскрывали. По неофициальным данным, авария произошла на сверхсекретной атомной глубоководной станции "Калитка" (АС-12, неофициальное название "Лошарик").

"Украинская правда" в Threads

Темы: Норвегиякатастрофы
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