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Війна на сході: окупанти здійснили 27 обстрілів за добу і зазнали втрат

Середа, 10 липня 2019, 07:59

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Штрокиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 мм; 
- двічі неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів; 
- два рази околиці Новомихайлівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;
- поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- п'ять разів поряд Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Харчовика – з автоматичного гранатомету;
- околиці Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 8 разів:

- двічі поблизу Трвневого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- три рази біля Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Зайцевого – з міномету калібру 82 мм;
- в районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- околиці Новгородського – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойові травми. Військові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби, 10 липня, ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля Мар'їнки – з міномету калібру 120 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

- двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Причепилівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- околиці Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 мм.

У штабі наголошують, що Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Теми: ООСбойові дії
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