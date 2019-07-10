Війна на сході: окупанти здійснили 27 обстрілів за добу і зазнали втрат
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- чотири рази поблизу Штрокиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 мм;
- двічі неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів;
- два рази околиці Новомихайлівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;
- поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- п'ять разів поряд Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Харчовика – з автоматичного гранатомету;
- околиці Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 8 разів:
- двічі поблизу Трвневого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- три рази біля Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Зайцевого – з міномету калібру 82 мм;
- в районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- околиці Новгородського – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойові травми. Військові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено.
Від початку поточної доби, 10 липня, ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля Мар'їнки – з міномету калібру 120 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:
- двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Причепилівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- околиці Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 мм.
У штабі наголошують, що Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.