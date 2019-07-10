Война на востоке: оккупанты совершили 27 обстрелов за сутки и понесли потери

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Штрокиного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- у Ломакина - из артиллерийской системы калибра 122 мм;

- дважды неподалеку Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов;

- два раза окраины Новомихайловки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

- дважды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

- вблизи Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- пять раз рядом Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку Пищевика – из автоматического гранатомета;

- окраине Чермалык - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 8 раз:

- дважды вблизи Трвневого - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- три раза у Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;

- неподалеку зайцев - с миномета калибра 82 мм;

- в районе населенного пункта Шумы - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- окрестности Новгородского - с миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевые травмы. Военные отмечают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки, 9 июля трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток, 10 июля, враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников у Марьинки - из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

- дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Причепиловка - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- окрестности Новотошковского - из артиллерийской системы калибра 122 мм.

В штабе отмечают, что Объединенные силы контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.