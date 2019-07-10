На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним
Екс-голову Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимира Зінченка, який у травні мав конфлікт зі стріляниною з нардепом від БПП Олександром Урбанським, знайшли повішеним.
Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.
За словами співрозмовника, чоловіка знайшли у власному будинку в Овідіопольському районі Одещини.
У Національній поліції підтвердили інформацію про виявленого повішеного, але імені його не назвали.
"Вчора надійшло до Овідіопольського головвідділку поліції повідомлення, що виявлено повішеним 62-річного чоловіка у власному будинку", - сказав речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Він додав, що слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів, які б вказували на порушення обстановки у будинку, чи ознак насильства на тілі чоловіка, за попередньою інформацією, не виявила.
"Тіло направили на судово-медичну експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (самогубство)", - сказав Тракало.
"Також встановлено, що померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 263 ККУ та ч. 4 ст. 296 ККУ за фактом хуліганських дій, під час яких він застосував зброю відносно народного депутата", - підсумував речник Нацполіції.
Нагадаємо:
- У травні Зінченко став учасником конфлікту з нардепом від БПП Олександром Урбанським в селі Санжейка Овідіопольського району.
- За словами самого Урбанського, Зінченко під час перепалки спершу схопив його за горло, а потім двічі вистрелив у нього з пістолета, поранивши нардепа в ногу.