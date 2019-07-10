На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним

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Середа, 10 липня 2019, 11:04
Володимир Зінченко
fromua.news

Екс-голову Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимира Зінченка, який у травні мав конфлікт зі стріляниною з нардепом від БПП Олександром Урбанським, знайшли повішеним.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, чоловіка знайшли у власному будинку в Овідіопольському районі Одещини.

У Національній поліції підтвердили інформацію про виявленого повішеного, але імені його не назвали.

"Вчора надійшло до Овідіопольського головвідділку поліції повідомлення, що виявлено повішеним 62-річного чоловіка у власному будинку", - сказав речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він додав, що слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів, які б вказували на порушення обстановки у будинку, чи ознак насильства на тілі чоловіка, за попередньою інформацією, не виявила.

"Тіло направили на судово-медичну експертизу. За даним  фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (самогубство)", - сказав Тракало.

"Також встановлено, що померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 263 ККУ та ч. 4 ст. 296 ККУ за фактом хуліганських дій, під час яких він застосував зброю відносно народного депутата", - підсумував речник Нацполіції.

Нагадаємо:

  • У травні Зінченко став учасником конфлікту з нардепом від БПП Олександром Урбанським в селі Санжейка Овідіопольського району.
  • За словами самого Урбанського, Зінченко під час перепалки спершу схопив його за горло, а потім двічі вистрелив у нього з пістолета, поранивши нардепа в ногу.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Одеська область поліція


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