В Одесской области экс-председателя РГА нашли повешенным

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Среда, 10 июля 2019, 11:04
Владимир Зинченко
fromua.news

Экс-главу Белгород-Днестровской РГА Одесской области Владимира Зинченко, который в мае был участником конфликта со стрельбой с нардепом от БПП Александром Урбанским, нашли повешенным.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, мужчину нашли в собственном доме в Овидиопольском районе Одесской области.

В Национальной полиции подтвердили информацию об обнаруженном повешенном, но имени его не назвали.

"Вчера поступило в Овидиопольский главотдел полиции сообщение, что обнаружено повешенным 62-летнего мужчину в собственном доме", - сказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Он добавил, что следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, следов, которые бы указывали на нарушение обстановки в доме, или признаков насилия на теле мужчины, по предварительной информации, не обнаружила.

"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (самоубийство)", - сказал Тракало.

"Также установлено, что умерший является подозреваемым в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 263 УК и ч. 4 ст. 296 УК по факту хулиганских действий, во время которых он применил оружие в отношении народного депутата", - подытожил представитель Нацполиции.

Напомним:

  • В мае Зинченко стал участником конфликта с нардепом от БПП Александром Урбанским в селе Санжейка Овидиопольского района.
  • По словам самого Урбанского, Зинченко во время перепалки сначала схватил его за горло, а затем дважды выстрелил в него из пистолета, ранив нардепа в ногу.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Одесская область полиция


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