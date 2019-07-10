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Гройсман пропонує знайти кошти на військовий парад

Середа, 10 липня 2019, 11:48

Джерело: виступ прем'єр-міністра на засіданні Кабінету міністрів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про направлення 300 мільйонів на премії військовим, але виступає за проведення параду на День незалежності.

Деталі: Прем’єр запропонував провести парад не за рахунок соцвиплат, а з інших джерел. Міністру фінансів, міністру оборони від імені уряду дано доручення ретельно порахувати вартість проведення параду та знайти джерела фінансування. Ці пропозиції будуть надані президенту.

Пряма мова: "Я вважаю, що пропозиція президента про направлення додаткових 300 мільйонів на підвищення соціальних стандартів для наших воїнів, є абсолютно правильним, я його підтримую. Але я вважаю, що ми маємо провести військовий парад 24 серпня".

"Це має бути парад гордості, доблесті, гідності нашого українського народу, держави. Під час цього параду українці зможуть засвідчити свою шану повагу до наших Героїв".

Чому це важливо: Рішення президента Володимира Зеленського скасувати військовий парад на День незалежності викликало широкий суспільний резонанс. Прозвучала навіть ідея провести альтернативний парад.

Історія питання:

  • 9 липня глава держави заявив, що скасовує військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти пропонує віддати військовим у вигляді премій. Водночас, Зеленський пообіцяв, що святкувати Незалежність все одно будуть: у "новому форматі".
  • Колишній президент Петро Порошенко назвав це рішення свого наступника "не дуже далекоглядним".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяЗеленськийГройсман
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