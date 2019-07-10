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Гройсман предлагает изыскать средства на военный парад

Среда, 10 июля 2019, 11:48

Источник: выступление премьер-министра на заседании Кабинета министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о направлении 300 миллионов на премии военным, но выступает за проведение парада на День независимости.

Детали: Премьер предложил провести парад не за счет соцвыплат, а из других источников. Министру финансов, министру обороны от имени правительства дано поручение тщательно посчитать стоимость проведения парада и найти источники финансирования. Эти предложения будут предоставлены президенту.

Прямая речь: "Я считаю, что предложение президента о направлении дополнительных 300 миллионов на повышение социальных стандартов для наших воинов является абсолютно правильным, я его поддерживаю. Но я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа".

"Это должно быть парад гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, государства. Во время этого парада украинцы смогут засвидетельствовать свое почтение уважение нашим Героям".

Почему это важно: Решение президента Владимира Зеленского отменить военный парад на День независимости вызвало широкий общественный резонанс. Прозвучала даже идея провести альтернативный парад.

История вопроса:

  • 9 июля глава государства заявил, что отменяет военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства предлагает отдать военным в виде премий. В то же время, Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут: в "новом формате".
  • Бывший президент Петр Порошенко назвал это решение своего преемника "не слишком дальновидным".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияЗеленскийГройсман
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