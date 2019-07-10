Гройсман предлагает изыскать средства на военный парад

Источник: выступление премьер-министра на заседании Кабинета министров

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о направлении 300 миллионов на премии военным, но выступает за проведение парада на День независимости.

Детали: Премьер предложил провести парад не за счет соцвыплат, а из других источников. Министру финансов, министру обороны от имени правительства дано поручение тщательно посчитать стоимость проведения парада и найти источники финансирования. Эти предложения будут предоставлены президенту.

Прямая речь: "Я считаю, что предложение президента о направлении дополнительных 300 миллионов на повышение социальных стандартов для наших воинов является абсолютно правильным, я его поддерживаю. Но я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа".

"Это должно быть парад гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, государства. Во время этого парада украинцы смогут засвидетельствовать свое почтение уважение нашим Героям".

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