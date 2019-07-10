Флот РФ знову повівся непрогнозовано у Чорному морі – ВМС

Джерело: прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ

Корабель "Сметливый" Чорноморського флоту Російської Федерації зайшов у район закритий для мореплавства на час проведення міжнародних навчань Sea Breeze.

Деталі: Росія отримала прибережне повідомлення для мореплавців, але знехтувала ним.

Так, 10 липня близько 8 години ранку у закритому районі, де проводилися практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції, з’явився корабель РФ.

Відповідно до міжнародного протоколу фрегат "Гетьман Сагайдачний" опитав човен російського флоту, проте у відповідь отримав повідомлення про "проблеми зі зв’язком".

Пряма мова: "Російська Федерація в черговий раз показала своє справжнє обличчя та нехтуючи нормами міжнародного морського права провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря".

"Даний факт є черговою підставою для міжнародної спільноти не сприймати Російську Федерацію як прогнозованого суб'єкта міжнародного морського права".

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