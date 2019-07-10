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Флот РФ знову повівся непрогнозовано у Чорному морі – ВМС

Середа, 10 липня 2019, 12:59

Джерело: прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ

Корабель "Сметливый" Чорноморського флоту Російської Федерації зайшов у район закритий для мореплавства на час проведення міжнародних навчань Sea Breeze.

Деталі: Росія отримала прибережне повідомлення для мореплавців, але знехтувала ним.

Так, 10 липня близько 8 години ранку у закритому районі, де проводилися практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції, з’явився корабель РФ.

Відповідно до міжнародного протоколу фрегат "Гетьман Сагайдачний" опитав човен російського флоту, проте у відповідь отримав повідомлення про "проблеми зі зв’язком".

 

Пряма мова: "Російська Федерація в черговий раз показала своє справжнє обличчя та нехтуючи нормами міжнародного морського права провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря".

"Даний факт є черговою підставою для міжнародної спільноти не сприймати Російську Федерацію як прогнозованого суб'єкта міжнародного морського права".

Історія питання:

  • Навчання "Sea Breeze-2019" проходять з 1 по 12 липня в північно-західній частині Чорного моря.
  • У них беруть участь 32 військові кораблі та авіація країн НАТО і союзників, зокрема США, Великобританії, Канади, Італії, Туреччини, Польщі, Норвегії, Болгарії, Греції, Румунії, ОАЕ, України, Молдови та Грузії.
  • 9 липня підрозділи морської авіації і ППО Чорноморського флоту провели навчання з пошуку і знищення десантного загону кораблів.
  • Раніше повідомлялося, що російські кораблі і авіація безперервно слідують за військовими кораблями НАТО.

Українська правда

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Теми: Чорне мореРосія
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