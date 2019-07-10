Флот РФ снова повел себя непредсказуемо в Черном море – ВМС 

Источник: пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ

Корабль "Сметливый" Черноморского флота Российской Федерации зашел в район закрытый для мореплавания на время проведения международных учений Sea Breeze.

Детали: Россия получила прибрежное сообщение для мореплавателей, но пренебрегла им.

Так, 10 июля около 8 утра в закрытом районе, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, появился корабль РФ.

Согласно международному протоколу, фрегат "Гетман Сагайдачный" опросил судно российского флота, однако в ответ получил сообщение о "проблемах со связью".

Прямая речь: "Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря".

"Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию как прогнозируемого субъекта международного морского права".

Напомним: