Флот РФ снова повел себя непредсказуемо в Черном море – ВМС
Источник: пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ
Корабль "Сметливый" Черноморского флота Российской Федерации зашел в район закрытый для мореплавания на время проведения международных учений Sea Breeze.
Детали: Россия получила прибрежное сообщение для мореплавателей, но пренебрегла им.
Так, 10 июля около 8 утра в закрытом районе, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, появился корабль РФ.
Согласно международному протоколу, фрегат "Гетман Сагайдачный" опросил судно российского флота, однако в ответ получил сообщение о "проблемах со связью".
Прямая речь: "Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря".
"Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию как прогнозируемого субъекта международного морского права".
Напомним:
- Учения "Sea Breeze-2019" проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря.
- В них принимают участие 32 военных корабля и авиация стран НАТО и союзников, в частности США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, ОАЭ, Украины, Молдовы и Грузии.
- 9 июля подразделения морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по поиску и уничтожению десантного отряда кораблей.
- Ранее сообщалось, что российские корабли и авиация непрерывно следуют за военными кораблями НАТО.
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