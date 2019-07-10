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Флот РФ снова повел себя непредсказуемо в Черном море – ВМС 

Среда, 10 июля 2019, 12:59

Источник: пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ

Корабль "Сметливый" Черноморского флота Российской Федерации зашел в район закрытый для мореплавания на время проведения международных учений Sea Breeze.

Детали: Россия получила прибрежное сообщение для мореплавателей, но пренебрегла им.

Так, 10 июля около 8 утра в закрытом районе, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, появился корабль РФ.

Согласно международному протоколу, фрегат "Гетман Сагайдачный" опросил судно российского флота, однако в ответ получил сообщение о "проблемах со связью".

 

Прямая речь: "Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря".

"Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию как прогнозируемого субъекта международного морского права".

Напомним:

  • Учения "Sea Breeze-2019" проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря.
  • В них принимают участие 32 военных корабля и авиация стран НАТО и союзников, в частности США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, ОАЭ, Украины, Молдовы и Грузии.
  • 9 июля подразделения морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по поиску и уничтожению десантного отряда кораблей.
  • Ранее сообщалось, что российские корабли и авиация непрерывно следуют за военными кораблями НАТО.

Украинская правда
Темы: Черное мореРосcия
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