Законопроект про "дематюкацію" повернули Богомолець

Джерело: Укрінформ

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики 10 липня повернув на доопрацювання законопроект про "дематюкацію" його автору нардепу Ользі Богомолець.

Депутатка розкритикувала попередні рекомендації очільниці МОЗ Уляни Супрун щодо певної користі від лайки.

Пряма мова Богомолець: "Якби матюки були лікувальними засобами, то були би вже сертифіковані та прописувались би в рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту".

Деталі: Нардеп сама запропонувала комітету забрати законопроект, щоб "врахувати в ньому зауваження головного науково-юридичного управління".

Вона здивована ажіотажем навколо нього та вважає, що зміст її законодавчої ініціативи був викривлений у ЗМІ. Богомолець каже, що у документі йдеться "не про фізичних осіб у громадських місцях, як в чинному законодавстві, а про публічних осіб".

Що було раніше: 2 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю". Автором виступила нардеп Ольга Богомолець.

У відповідь в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що не підтримує законопроект і розказала, чому обсценна лексика може бути корисною для здоров’я.

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