Законопроект о "дематюкации" вернули Богомолец
Источник: Укринформ
Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики 10 июля вернул на доработку законопроект о "дематюкации" его автору нардепу Ольге Богомолец.
Депутат раскритиковала предыдущие рекомендации руководительницы МЗ Ульяны Супрун о определенной пользе от ругани.
Прямая речь Богомолец: "Если бы маты были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матернуться, чтобы не было ангины или простатита".
Детали: Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы "учесть в нем замечания главного научно-юридического управления".
Она удивлена ажиотажем вокруг него и считает, что содержание ее законодательной инициативы было искажено в СМИ. Богомолец говорит, что в документе идет речь "не об физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах".
Что было раньше: 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию". Автором выступила нардеп Ольга Богомолец.
В ответ и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не поддерживает законопроект и рассказала, почему обсценная лексика может быть полезной для здоровья.
История вопроса:
- По словам Богомолец, законопроект должен определить явление "сквернословия" и предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве.
- Документом предлагается установить ответственность за распространение "сквернословия" руководителей печатных и интернет СМИ.
- Богомолец хочет наказывать за ненормативную лексику физлиц штрафами от 680 до 1200 гривен; публичных лиц - от 1200 до 1700 гривен; СМИ, которые ретранслируют брань, штрафом в 10% от лицензионного сбора.
- На комитете Богомолец сказали, что ст. 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание за нецензурную лексику, но нардеп ответила, что нашла пробелы в законодательстве, поэтому зарегистрировала собственный законопроект.