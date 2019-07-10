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Законопроект о "дематюкации" вернули Богомолец

Среда, 10 июля 2019, 14:39
Законопроект о дематюкации вернули Богомолец

Источник: Укринформ

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики 10 июля вернул на доработку законопроект о "дематюкации" его автору нардепу Ольге Богомолец.

Депутат раскритиковала предыдущие рекомендации руководительницы МЗ Ульяны Супрун о определенной пользе от ругани.

Прямая речь Богомолец: "Если бы маты были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матернуться, чтобы не было ангины или простатита".

Детали: Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы "учесть в нем замечания главного научно-юридического управления".

Она удивлена ​​ажиотажем вокруг него и считает, что содержание ее законодательной инициативы было искажено в СМИ. Богомолец говорит, что в документе идет речь "не об физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах".

Что было раньше: 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию". Автором выступила нардеп Ольга Богомолец.

В ответ и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не поддерживает законопроект и рассказала, почему обсценная лексика может быть полезной для здоровья.

История вопроса:

  • По словам Богомолец, законопроект должен определить явление "сквернословия" и предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве.
  • Документом предлагается установить ответственность за распространение "сквернословия" руководителей печатных и интернет СМИ.
  • Богомолец хочет наказывать за ненормативную лексику физлиц штрафами от 680 до 1200 гривен; публичных лиц - от 1200 до 1700 гривен; СМИ, которые ретранслируют брань, штрафом в 10% от лицензионного сбора.
  • На комитете Богомолец сказали, что ст. 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание за нецензурную лексику, но нардеп ответила, что нашла пробелы в законодательстве, поэтому зарегистрировала собственный законопроект.

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Темы: цензуразаконодательствоВерховная Рада
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