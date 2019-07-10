Законопроект о "дематюкации" вернули Богомолец
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Среда, 10 июля 2019, 14:39
Источник: Укринформ
Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики 10 июля вернул на доработку законопроект о "дематюкации" его автору нардепу Ольге Богомолец.
Прямая речь: "Богомолец сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы" учесть в нем замечания главного научно-юридического управления ".
Детали: Нардеп удивлена ажиотажем вокруг своего законопроекта и считает, что его содержимое искривленный в СМИ. Богомолец говорит, что в документе речь идет "не о физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах".
История вопроса:
- 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию". Автором выступила нардеп Ольга Богомолец.
- Она рассказала, что ее цель – дать определение явлению "сквернословие" и предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве.
- И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не поддерживает законопроект и рассказала, почему обсценная лексика может быть полезной для здоровья.
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