Законопроект о "дематюкации" вернули Богомолец

Источник: Укринформ

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики 10 июля вернул на доработку законопроект о "дематюкации" его автору нардепу Ольге Богомолец.

Прямая речь: "Богомолец сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы" учесть в нем замечания главного научно-юридического управления ".

Детали: Нардеп удивлена ​​ажиотажем вокруг своего законопроекта и считает, что его содержимое искривленный в СМИ. Богомолец говорит, что в документе речь идет "не о физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах".

История вопроса: