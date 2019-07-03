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Геть матюки: у Раді з'явився проект закону

Середа, 3 липня 2019, 08:50

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю".

Автором законодавчої ініціативи "про дематюкацію мови" виступила нардеп Ольга Богомолець.

Проект зареєстрували 2 липня.

Текс законопроекту на сайті парламенту наразі відсутній.

Нагадаємо:

  • 14 травня Верховна Рада ухвалила закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
  • 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах"

Українська правда

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Теми: законодавствомова
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