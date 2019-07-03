Геть матюки: у Раді з'явився проект закону

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю".

Автором законодавчої ініціативи "про дематюкацію мови" виступила нардеп Ольга Богомолець.

Проект зареєстрували 2 липня.

Текс законопроекту на сайті парламенту наразі відсутній.

Нагадаємо:

14 травня Верховна Рада ухвалила закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.

15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах"