Геть матюки: у Раді з'явився проект закону
Середа, 3 липня 2019, 08:50
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю".
Автором законодавчої ініціативи "про дематюкацію мови" виступила нардеп Ольга Богомолець.
Проект зареєстрували 2 липня.
Текс законопроекту на сайті парламенту наразі відсутній.
Нагадаємо:
- 14 травня Верховна Рада ухвалила закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
- 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах"
Українська правда