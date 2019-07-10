Зеленський обіцяє створити у Чорнобилі "зелений коридор"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Чорнобиль необхідно показати науковцям, екологам, історикам та туристам всього світу.

Про це він повідомив у Twitter.

"Маємо показати Чорнобиль світу: науковцям, екологам, історикам, туристам. На жаль, зона відчуження досі є символом корупції – силовики збирають з туристів хабарі, нелегально вивозиться металобрухт та використовуються природні ресурси", - сказав Зеленський.

"Усе це ми скоро припинимо", - додав президент.

За його словами, 10 липня він підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України.

Він зазначив, що у першу чергу буде створений "зелений коридор" для туристів та прибрані передумови для корупції.

"Більше не буде величезних черг на КПП і раптових відмов (у відвідуванні зони - ред), про які людина дізнається вже, приїхавши на пункт пропуску", - цитує "Інтерфакс-Україна" промову Зеленського, яку він оголосив в середу на ЧАЕС, де відбудеться церемонія передачі нового безпечного конфайнмента.

Президент підкреслив, що не буде більше "заборон знімати відео і інших подібних дурниць".

"Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів, і перетворимо зону відчуження в науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним із символів нової України: без корупції і дурних заборон, з інвестиціями і майбутнім. Зробимо це разом, разом з вами", - заявив він.

Наразі указ не опублікований на сайті глави держави.

Як пояснили в Офісі президента, документ передбачає, зокрема, розробку та ухвалення Стратегії розвитку Чорнобильської зони як туристичного об’єкта.

Згідно з указом, будуть прокладені нові туристичні маршрути, зокрема водним шляхом, побудовані нові КПП, а наявні відновлять та модернізують.

Також у глави держави додають, що завдяки взаємодії мобільних операторів у Чорнобильській зоні покращиться зв'язок, а Україна популяризуватиме туристичний Чорнобиль на міжнародних заходах, у яких братиме участь.

"Ми маємо дати цій території України нове життя. Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль – це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє "місто-привид". Ми маємо показати це місце світу: науковцям, екологам, історикам, туристам", – цитує прес-служба главу держави.

Повідомляється, що водночас указ зобов'язує чиновників та правоохоронні органи погоджувати відвідування Чорнобильської зони протягом трьох календарних днів через електронний кабінет, а наявні електронні квитки будуть синхронізовані. У разі існування підстав для відмови у візиті людина дізнаватиметься про це напередодні, а не на КПП.

Також планується надати можливість проводити у Чорнобильській зоні навчально-тренувальні заходи із запобігання та ліквідації аварій для партнерів з країн ЄС та НАТО.

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