Зеленский обещает создать в Чернобыле "зеленый коридор"

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Среда, 10 июля 2019, 15:13

Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль необходимо показать ученым, экологам, историкам и туристам всего мира.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Должны показать Чернобыль мира: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы", - сказал Зеленский.

"Все это мы скоро прекратим", - добавил президент.

По его словам, 10 июля он подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины.

Он отметил, что в первую очередь будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

Пока документ не опубликован на сайте главы государства.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что 10 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным 4 реактором, в мероприятиях примет участие президент Владимир Зеленский.
  • Чернобыльская атомная электростанция – остановленная ​​атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
  • 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
  • В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.
  • Четвертый реактор до ноября 1986 года накрыли саркофагом из металлоконструкций и бетона.  
  • В 2012 году началось строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие". НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

Украинская правда

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Темы: Зеленский президент Чернобыль


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