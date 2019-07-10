Зеленский обещает создать в Чернобыле "зеленый коридор"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль необходимо показать ученым, экологам, историкам и туристам всего мира.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Должны показать Чернобыль мира: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы", - сказал Зеленский.

"Все это мы скоро прекратим", - добавил президент.

По его словам, 10 июля он подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины.

Он отметил, что в первую очередь будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

Пока документ не опубликован на сайте главы государства.

Напомним: