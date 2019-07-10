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Зеленский обещает создать в Чернобыле "зеленый коридор"

Среда, 10 июля 2019, 15:13
Зеленский обещает создать в Чернобыле зеленый коридор

Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль необходимо показать ученым, экологам, историкам и туристам всего мира.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Должны показать Чернобыль мира: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы", - сказал Зеленский.

"Все это мы скоро прекратим", - добавил президент.

По его словам, 10 июля он подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины.

Он отметил, что в первую очередь будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

"Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны - ред), о которых человек узнает уже, приехав на пункт пропуска", - цитирует "Интерфакс-Украина" речь Зеленского, которую он произнес в среду на ЧАЭС, где состоится церемония передачи нового безопасного конфайнмента.

Президент подчеркнул, что не будет больше "запретов снимать видео и других подобных глупостей".

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - заявил он.

Пока документ не опубликован на сайте главы государства.

Как пояснили в Офисе президента, документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности, водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют.

Также у главы государства добавляют, что благодаря взаимодействию мобильных операторов в Чернобыльской зоне улучшится связь, а Украина популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать.

"Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль - это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящее" город-призрак ". Мы показать это место мира: ученым, экологам, историкам, туристам ", - цитирует пресс-служба главу государства.

Сообщается, что одновременно указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. В случае существования оснований для отказа в визите человек узнавать об этом накануне, а не на КПП.

Также планируется предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что 10 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным 4 реактором, в мероприятиях примет участие президент Владимир Зеленский.
  • Чернобыльская атомная электростанция – остановленная ​​атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
  • 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
  • В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.
  • Четвертый реактор до ноября 1986 года накрыли саркофагом из металлоконструкций и бетона.  
  • В 2012 году началось строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие". НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпрезидентЧернобыль
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