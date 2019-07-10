Зеленский обещает создать в Чернобыле "зеленый коридор"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль необходимо показать ученым, экологам, историкам и туристам всего мира.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Должны показать Чернобыль мира: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы", - сказал Зеленский.
"Все это мы скоро прекратим", - добавил президент.
По его словам, 10 июля он подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины.
Он отметил, что в первую очередь будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.
Пока документ не опубликован на сайте главы государства.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что 10 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным 4 реактором, в мероприятиях примет участие президент Владимир Зеленский.
- Чернобыльская атомная электростанция – остановленная атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
- 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
- В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.
- Четвертый реактор до ноября 1986 года накрыли саркофагом из металлоконструкций и бетона.
- В 2012 году началось строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие". НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.
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