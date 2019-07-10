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Екс-начальник Закарпатської митниці привласнив 13 мільйонів – МВС

Середа, 10 липня 2019, 15:37

Джерело: прес-центр Міністерства внутрішніх справ

Колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби повідомили про підозру в привласненні 13 мільйонів гривень під час реконструкції митного посту "Ужгород".

Деталі: Підозрюваний, за даними МВС, наразі обіймає посаду заступника начальника митниці ДФС у Херсонський області, АРК та Севастополі. На сайті відомства вказано, що ця посада належить Колеснікову Володимиру Івановичу.

Підозрюваний підписав та завірив печаткою акти виконаних робіт, знаючи про те, що виконавець грубо порушив календарний графік виконання робіт і навіть не почав реконструкцію митного поста "Ужгород". 

При цьому підозрюваний особисто надав вказівку перерахувати кошти підприємству за "виконані" роботи – передоплату 12,7 млн грн. Загальна вартість робіт становила 47 млн грн. Отримані кошти конвертував у готівку через фіктивні фірми. 

10 липня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених  Кримінальним кодексом: ч.5 ст.191 – "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"; ч.2 ст.28 – "вчинення злочину групою осіб, організованою групою або злочинною організацією"; ч.1 ст.366 –  "службове підроблення".

Історія питання:

  • Раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення через контрабанду в регіонах.
  • Зеленський закликав чиновників написати заяви самостійно протягом двох днів. Інакше він вимагав від в.о. голови ДФС Олександра Власова звільнити всіх чотирьох начальників.
  • 9 липня Власов звільнив митників.

Українська правда

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Теми: МВС
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