Экс-начальник Закарпатской таможни присвоил 13 миллионов – МВС
Источник: пресс-центр Министерства внутренних дел
Бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы сообщили о подозрении в присвоении 13 миллионов гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".
Детали: Подозреваемый, по данным МВД, в настоящее время занимает должность заместителя начальника таможни ДФС в Херсонской области, АРК и Севастополе. На сайте ведомства указано, что эта должность принадлежит Колесникову Владимиру Ивановичу.
Подозреваемый подписал и заверил печатью акты выполненных работ, зная о том, что исполнитель грубо нарушил календарный график выполнения работ и даже не начал работы по реконструкции таможенного поста "Ужгород".
При этом подозреваемый лично дал указание перечислить средства предприятию за "выполненные" работы – в виде предоплаты 12,7 млн грн. Общая стоимость работ составила 47 млн грн. Полученные средства обналичил через фиктивные фирмы.
10 июля ему объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом: ч.5 ст.191 – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"; ч.2 ст.28 – "совершение преступления группой лиц, организованной группой или преступной организацией"; ч.1 ст. 366 – "служебный подлог".
История вопроса:
- Ранее президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении из-за контрабанды в регионах.
- Зеленский призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он требовал от и.о. главы ГФС Александра Власова уволить всех четырех начальников.
- 9 июля Власов уволил таможенников.