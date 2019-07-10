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Экс-начальник Закарпатской таможни присвоил 13 миллионов – МВС

Среда, 10 июля 2019, 15:37

Источник: пресс-центр Министерства внутренних дел

Бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы сообщили о подозрении в присвоении 13 миллионов гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Детали: Подозреваемый, по данным МВД, в настоящее время занимает должность заместителя начальника таможни ДФС в Херсонской области, АРК и Севастополе. На сайте ведомства указано, что эта должность принадлежит Колесникову Владимиру Ивановичу.

Подозреваемый подписал и заверил печатью акты выполненных работ, зная о том, что исполнитель грубо нарушил календарный график выполнения работ и даже не начал работы по реконструкции таможенного поста "Ужгород".

При этом подозреваемый лично дал указание перечислить средства предприятию за "выполненные" работы – в виде предоплаты 12,7 млн грн. Общая стоимость работ составила 47 млн ​​грн. Полученные средства обналичил через фиктивные фирмы.

10 июля ему объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом: ч.5 ст.191 – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"; ч.2 ст.28 – "совершение преступления группой лиц, организованной группой или преступной организацией"; ч.1 ст. 366  – "служебный подлог".

История вопроса:

  • Ранее президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении из-за контрабанды в регионах.
  • Зеленский призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он требовал от и.о. главы ГФС Александра Власова уволить всех четырех начальников.
  • 9 июля Власов уволил таможенников.

Украинская правда
Темы: МВД
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