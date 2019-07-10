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Партія Зеленського може взяти половину місць у Раді – "Рейтинг"

Середа, 10 липня 2019, 16:39

Джерело: Соціологічна група "Рейтинг"

Якби парламентські вибори були у червні, за президентську партію "Слуга народу" проголосували б половина виборців, а партія "Голос" Святослава Вакарчука стала б третьою.

Дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" за 13-23 червня,,проведене на замовлення Міжнародного республіканського інституту, засвідчило такі позиції політичних сил:

- "Слуга народу" – 50%;

- "Опозиційна платформа – За життя" – 12%;

- "Голос" – 8%;

- "Європейська солідарність" – 7%

- "Батьківщина" – 6%;

- "Сила і честь" – 4%;

- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 2%;

- "Опозиційний блок" – 2%;

- "Свобода" – 2%;

- "Українська стратегія" – 2%;

- "Громадянська позиція" – 1%;

- "Самопоміч" – 1%.

Розстановка сил перед парламентськими виборами
Розстановка сил перед парламентськими виборами
Дослідження "Рейтинга" за 13-23 червня

Для 58% респондентів визначальною при виборі партії є її спроможність забезпечити зміни, для ще 32% – спроможність забезпечити стабільність.

Серед нових партій найбільше на слуху "Голос".

 

Однозначно планують голосувати 21 липня 65% респондентів, ще 18% скоріше за все підуть на дільниці.

"Рейтинг" проводив це дослідження на замовлення Міжнародного республіканського інституту й опитав 2,400 виборців України. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту. 

Похибка не перевищує 2%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%. 

Раніше Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, проведеного з 25 червня по 7 липня: "Слуга народу" – 48,5%, "Опозиційна платформа – За Життя" – 14,1%, "Європейська Солідарність" – 9,2%, "Батьківщина" – 6,2%, "Голос" – 4,4%.

Олена Рощенко, УП

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Теми: соціологіяопаленнявиборипартіїВерховна Рада
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