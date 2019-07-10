Партія Зеленського може взяти половину місць у Раді – "Рейтинг"

Джерело: Соціологічна група "Рейтинг"

Якби парламентські вибори були у червні, за президентську партію "Слуга народу" проголосували б половина виборців, а партія "Голос" Святослава Вакарчука стала б третьою.

Дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" за 13-23 червня,,проведене на замовлення Міжнародного республіканського інституту, засвідчило такі позиції політичних сил:



- "Слуга народу" – 50%;



- "Опозиційна платформа – За життя" – 12%;



- "Голос" – 8%;

- "Європейська солідарність" – 7%

- "Батьківщина" – 6%;

- "Сила і честь" – 4%;

- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 2%;

- "Опозиційний блок" – 2%;

- "Свобода" – 2%;

- "Українська стратегія" – 2%;

- "Громадянська позиція" – 1%;



- "Самопоміч" – 1%.

Розстановка сил перед парламентськими виборами Дослідження "Рейтинга" за 13-23 червня

Для 58% респондентів визначальною при виборі партії є її спроможність забезпечити зміни, для ще 32% – спроможність забезпечити стабільність.

Серед нових партій найбільше на слуху "Голос".

Однозначно планують голосувати 21 липня 65% респондентів, ще 18% скоріше за все підуть на дільниці.

"Рейтинг" проводив це дослідження на замовлення Міжнародного республіканського інституту й опитав 2,400 виборців України. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Похибка не перевищує 2%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.

Раніше Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, проведеного з 25 червня по 7 липня: "Слуга народу" – 48,5%, "Опозиційна платформа – За Життя" – 14,1%, "Європейська Солідарність" – 9,2%, "Батьківщина" – 6,2%, "Голос" – 4,4%.