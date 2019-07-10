Партия Зеленского может взять половину мест в Раде – "Рейтинг"
Источник: Социологическая группа "Рейтинг"
Если бы парламентские выборы были в июне, за президентскую партию "Слуга народа" проголосовали бы половина избирателей, а партия "Голос" Святослава Вакарчука стала бы третьей.
Исследование Социологической группы "Рейтинг" за 13-23 июня по заказу Международного республиканского института показало такие позиции политических сил:
- "Слуга народа" – 50%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12%;
- "Голос" – 8%;
- "Европейская солидарность" – 7%;
- "Батькивщина" – 6%;
- "Сила и честь" – 4%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 2%;
- "Оппозиционный блок" – 2%;
- "Свобода" – 2%;
- "Украинская стратегия" – 2%;
- "Гражданская позиция" – 1%;
- "Самопомич" – 1%.
Для 58% респондентов определяющей при выборе партии является ее способность обеспечить изменения, для еще 32% – способность обеспечить стабильность.
Среди новых партий наиболее на слуху "Голос".
Однозначно планируют голосовать 21 июля 65% респондентов, еще 18% скорее всего пойдут на участки.
"Рейтинг" проводил это исследование по заказу Международного республиканского института и опросил 2,400 избирателей Украины. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.
Погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов – 61.8%.
Ранее Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, проведенного с 25 июня по 7 июля: "Слуга народа" – 48,5%, "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 14,1%, "Европейская Солидарность" – 9,2% , "Батькивщина" – 6,2%, "Голос" – 4,4%.