Партия Зеленского может взять половину мест в Раде – "Рейтинг"

Источник: Социологическая группа "Рейтинг"

Если бы парламентские выборы были в июне, за президентскую партию "Слуга народа" проголосовали бы половина избирателей, а партия "Голос" Святослава Вакарчука стала бы третьей.

Исследование Социологической группы "Рейтинг" за 13-23 июня по заказу Международного республиканского института показало такие позиции политических сил:

- "Слуга народа" – 50%;

- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12%;

- "Голос" – 8%;

- "Европейская солидарность" – 7%;

- "Батькивщина" – 6%;

- "Сила и честь" – 4%;

- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 2%;

- "Оппозиционный блок" – 2%;

- "Свобода" – 2%;

- "Украинская стратегия" – 2%;

- "Гражданская позиция" – 1%;

- "Самопомич" – 1%.

Расстановка сил перед парламентскими выборами Социологическая группа "Рейтинг"

Для 58% респондентов определяющей при выборе партии является ее способность обеспечить изменения, для еще 32% – способность обеспечить стабильность.

Среди новых партий наиболее на слуху "Голос".

Однозначно планируют голосовать 21 июля 65% респондентов, еще 18% скорее всего пойдут на участки.

"Рейтинг" проводил это исследование по заказу Международного республиканского института и опросил 2,400 избирателей Украины. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов – 61.8%.