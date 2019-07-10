Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Партия Зеленского может взять половину мест в Раде – "Рейтинг"

Среда, 10 июля 2019, 16:39

Источник: Социологическая группа "Рейтинг"

Если бы парламентские выборы были в июне, за президентскую партию "Слуга народа" проголосовали бы половина избирателей, а партия "Голос" Святослава Вакарчука стала бы третьей.

Исследование Социологической группы "Рейтинг" за 13-23 июня по заказу Международного республиканского института показало такие позиции политических сил:

- "Слуга народа" – 50%;

- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12%;

- "Голос" – 8%;

- "Европейская солидарность" – 7%;

- "Батькивщина" – 6%;

- "Сила и честь" – 4%;

- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 2%;

- "Оппозиционный блок" – 2%;

- "Свобода" – 2%;

- "Украинская стратегия" – 2%;

- "Гражданская позиция" – 1%;

- "Самопомич" – 1%.

Расстановка сил перед парламентскими выборами
Расстановка сил перед парламентскими выборами
Социологическая группа "Рейтинг"

Для 58% респондентов определяющей при выборе партии является ее способность обеспечить изменения, для еще 32% – способность обеспечить стабильность.

Среди новых партий наиболее на слуху "Голос".

 

Однозначно планируют голосовать 21 июля 65% респондентов, еще 18% скорее всего пойдут на участки.

"Рейтинг" проводил это исследование по заказу Международного республиканского института и опросил 2,400 избирателей Украины. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов – 61.8%.

Ранее Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, проведенного с 25 июня по 7 июля: "Слуга народа" – 48,5%, "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 14,1%, "Европейская Солидарность" – 9,2% , "Батькивщина" – 6,2%, "Голос" – 4,4%.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияотоплениевиборыпартииВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: