Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейтинг партій: Три партії нарощують міць, інші втрачають позиції

Середа, 10 липня 2019, 08:25
Колаж УП

Українці готові провести до Верховної Ради 6 політичних партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – "За Життя", "Європейська Солідарність", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Голос" та "Сила і Честь".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня.

Серед тих, хто визначився, 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу", 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя", 9,2% – за партію "Європейська Солідарність", 6,2%  – за "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Також прохідний бар’єр у 5% можуть подолати (з урахуванням похибки в 1,4% - ред.) партії "Голос" (4,4%) та "Сила і Честь" (4,1%).

Інші партії, згідно з опитуванням, не мають шансів потрапити у парламент. 

 

Згідно з опитуванням КМІС від 26 травня – 7 червня, "Слугу народу" підтримували 48,5% опитаних, "Опозиційну платформу – "За життя" 11,8%, "Європейську Солідарність" 8,1%, "Батьківщину" 7,8%, "Голос" 5,6% та "Силу і честь" 3,8%.

65,9% респондентів заявили, що точно або скоріше збираються голосувати на виборах 21 липня до Верховної Ради, в т.ч. 48,8% точно збираються голосувати на них.

Опитування КМІС проходило з 25 червня по 7 липня. Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

Читайте також: Кого українці проводять в Раду за списками. Моделювання

 Нагадаємо:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориВерховна Радасоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: