Обстріл колони з губернатором: Зеленський дав доручення Генштабу
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл автомобіля Збройних сил на Донеччині спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі.
Про це повідомляє прес-служба президента.
За її інформацією, під час обстрілу автівка голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка "стояла неподалік" і не постраждала. Сам інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутове".
"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна", – наголошує Зеленський.
Він доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.
Зеленський також висловив співчуття родині воїна, який загинув в автомобілі ЗСУ, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.
- Раніше у штабі ООС повідомили, що в районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення середньої важкості.
- За даними джерела "Української правди", під обстріл потрапило авто з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.