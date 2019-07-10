Обстріл колони з губернатором: Зеленський дав доручення Генштабу

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Середа, 10 липня 2019, 19:11

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл автомобіля Збройних сил на Донеччині спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі.

Про це повідомляє прес-служба президента.

За її інформацією, під час обстрілу автівка голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка "стояла неподалік" і не постраждала. Сам інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутове".

"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна", – наголошує Зеленський.

Він доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Зеленський також висловив співчуття родині воїна, який загинув  в автомобілі ЗСУ, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.

Нагадаємо:

  • Раніше у штабі ООС повідомили, що в районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення середньої важкості.
  • За даними джерела "Української правди", під обстріл потрапило авто з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.

Українська правда

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Теми: Зеленський Донецька область надзвичайна подія


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