Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріл колони з губернатором: Зеленський дав доручення Генштабу

Середа, 10 липня 2019, 19:11
Обстріл колони з губернатором: Зеленський дав доручення Генштабу

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл автомобіля Збройних сил на Донеччині спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі.

Про це повідомляє прес-служба президента.

За її інформацією, під час обстрілу автівка голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка "стояла неподалік" і не постраждала. Сам інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутове".

"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна", – наголошує Зеленський.

Він доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Зеленський також висловив співчуття родині воїна, який загинув  в автомобілі ЗСУ, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.

Нагадаємо:

  • Раніше у штабі ООС повідомили, що в районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення середньої важкості.
  • За даними джерела "Української правди", під обстріл потрапило авто з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонецька областьнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Останні новини
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
Усі новини...
Реклама: