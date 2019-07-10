Обстріляли автоколону з губернатором Донеччини, є загиблий
В районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.
"В результаті влучання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої важкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пораненому військовослужбовцю надали медичну допомогу та евакуювали до одного з медичних закладів.
За даними джерела "Української правди", під обстріл потрапило авто з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.
У прес-центрі штабу ООС не підтвердили і не спростували цю інформацію.
Пізніше у прес-службі президента підтвердили, що автомобіль із Кириленком "стояв неподалік" і не постраждав.
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