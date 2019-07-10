Обстрел колонны с губернатором: Зеленский дал поручение Генштабу
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел автомобиля Вооруженных сил в Донецкой области попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее информации, во время обстрела автомобиль председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко "стоял неподалеку" и не пострадал. Сам инцидент произошел 10 июля на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ "Гнутово".
"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна", - отмечает Зеленский.
Он поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.
Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.
Напомним:
- Ранее в штабе ООС сообщили, что в районе южной окраины Гранитного вражеский ПТРК поразил грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней тяжести.
- По данным источника "Украинской правды", под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал.