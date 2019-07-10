Один військовий загинув і троє поранені – підсумки дня у зоні ООС

Протягом середи, 10 липня, бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого один військовий Об’єднаних сил загинув, троє отримали поранення, ще двоє – бойові травмування.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр ОС.

За його даними, збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, 3 отримали поранення та 2 – бойове травмування", - розповідають у прес-центрі.

Там наголосили, що на обстріли "наші підрозділи дали адекватну відповідь" і що "втрати противника уточнюються".