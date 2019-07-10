Один военный погиб и трое ранены – итоги дня в зоне ООС

В течение среды, 10 июля, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военный Объединенных сил погиб, трое получили ранения, еще двое - боевые травмы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС.

По его данным, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения и 2 - боевые травмы", - рассказывают в пресс-центре.

Там отметили, что на обстрелы "наши подразделения дали адекватный ответ" и что "потери противника уточняются".