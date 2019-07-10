Скасований парад: уряд хоче вмовити Зеленського зберегти подію

Кабінет міністрів планує протягом тижня підготувати для президента Володимира Зеленського варіанти, як можна направити на доплати військовим 300 млн грн, не скасовуючи військовий парад на День Незалежності.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман журналістам в Харкові в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я запропонував президенту, що ми підготуємо варіанти, яким чином і виплатити підвищення, і провести парад, але з максимально оптимальними фінансовими витратами ... Думаю, що протягом тижня ми підготуємо свої пропозиції", - сказав він.

Прем’єр зазначив, що остаточне рішення залишається за президентом.

"Ми це запропонуємо президенту. Президент як верховний головнокомандувач прийме рішення, але я вважаю, що це справа (парад) - для суспільства. Це не для чиновників, не для когось іншого. Це для українців, для українських воїнів, для українського суспільства, для української держави. Тому я б хотів, щоб парад відбувся", - зазначив Гройсман.

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