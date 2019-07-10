Отмененный парад: правительство хочет уговорить Зеленского передумать
Кабинет министров планирует в течение недели подготовить для президента Владимира Зеленского варианты, как можно направить на доплаты военным 300 млн грн, не отменяя военный парад на День Независимости.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман журналистам в Харькове в среду, передает "Интерфакс-Украина".
"Я предложил президенту, что мы подготовим варианты, каким образом и выплатить повышение, и провести парад, но с максимально оптимальными финансовыми затратами... Думаю, что в течение недели мы подготовим свои предложения", - сказал он.
Премьер отметил, что окончательное решение остается за президентом.
"Мы это предложим президенту. Президент как верховный главнокомандующий примет решение, но я считаю, что это дело (парад) - для общества. Это не для чиновников, не для кого-то другого. Это для украинцев, для украинских воинов, для украинского общества, для украинского государства. Поэтому я бы хотел, чтобы парад состоялся", - отметил Гройсман.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства отдать военным в виде премий.
- Бывший президент Петр Порошенко считает это решение "не очень дальновидным".