Отмененный парад: правительство хочет уговорить Зеленского передумать

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Среда, 10 июля 2019, 20:18

Кабинет министров планирует в течение недели подготовить для президента Владимира Зеленского варианты, как можно направить на доплаты военным 300 млн грн, не отменяя военный парад на День Независимости.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман журналистам в Харькове в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Я предложил президенту, что мы подготовим варианты, каким образом и выплатить повышение, и провести парад, но с максимально оптимальными финансовыми затратами... Думаю, что в течение недели мы подготовим свои предложения", - сказал он.

Премьер отметил, что окончательное решение остается за президентом.

"Мы это предложим президенту. Президент как верховный главнокомандующий примет решение, но я считаю, что это дело (парад) - для общества. Это не для чиновников, не для кого-то другого. Это для украинцев, для украинских воинов, для украинского общества, для украинского государства. Поэтому я бы хотел, чтобы парад состоялся", - отметил Гройсман.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства отдать военным в виде премий.
  • Бывший президент Петр Порошенко считает это решение "не очень дальновидным".

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Темы: празднования армия Киев Зеленский Гройсман


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