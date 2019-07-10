Затриманих у Москві кримських татар відпустили — адвокат

Відпустили кримських татар, затриманих під час акції протесту у Москві.

Про це повідомляє адвокат затриманих Олександра Піховкіна, передає Громадське радіо.

За словами адвоката, учасникам акції протесту закидають "порушення правил проведення масових заходів". Адвокат, посилаючись на свідчення затриманих, зазначив, що поводилися з ними коректно.

"Співробітники поліції поводилися з ними коректно, стримано. У першу чергу, питали про стан здоров’я затриманих", — сказав захисник.

Водночас він наголосив, що мали місце порушення прав затриманих.

"Зокрема, було порушене право на участь у провадженні на рідній мові. І, що не менш важливо, було суттєво порушене право затриманого на захисника", — додав адвокат.

За його словами, затриманим учасникам мітингу загрожує штраф від 10 до 20 тисяч рублів, або 40 годин обов’язкових робіт.

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