Задержанных в Москве крымских татар отпустили – адвокат

Задержанных во время акции протеста в Москве крымских татар отпустили.

Об этом сообщает адвокат задержанных Александра Пиховкина, передает Громадське радио.

По словам адвоката, участников акции протеста обвиняют в "нарушении правил проведения массовых мероприятий". Адвокат, ссылаясь на задержанных, отметил, что обращались с ними корректно.

"Сотрудники полиции вели себя с ними корректно, сдержанно. В первую очередь, спрашивали о состоянии здоровья задержанных", - сказал защитник.

При этом он отметил, что были и нарушения прав задержанных.

"В частности, было нарушено право на участие в производстве на родном языке. И, что не менее важно, было существенно нарушено право задержанного на защитника", - добавил адвокат.

По его словам, задержанным участникам митинга грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, или 40 часов обязательных работ.

Напомним: