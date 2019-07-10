Задержанных в Москве крымских татар отпустили – адвокат
Задержанных во время акции протеста в Москве крымских татар отпустили.
Об этом сообщает адвокат задержанных Александра Пиховкина, передает Громадське радио.
По словам адвоката, участников акции протеста обвиняют в "нарушении правил проведения массовых мероприятий". Адвокат, ссылаясь на задержанных, отметил, что обращались с ними корректно.
"Сотрудники полиции вели себя с ними корректно, сдержанно. В первую очередь, спрашивали о состоянии здоровья задержанных", - сказал защитник.
При этом он отметил, что были и нарушения прав задержанных.
"В частности, было нарушено право на участие в производстве на родном языке. И, что не менее важно, было существенно нарушено право задержанного на защитника", - добавил адвокат.
По его словам, задержанным участникам митинга грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, или 40 часов обязательных работ.
Напомним:
- Утром, 10 июля, возле Кремля задержали 7 крымских татар с плакатами "Наши дети не террористы".
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