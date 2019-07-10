Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержанных в Москве крымских татар отпустили – адвокат

Среда, 10 июля 2019, 21:24

Задержанных во время акции протеста в Москве крымских татар отпустили.

Об этом сообщает адвокат задержанных Александра Пиховкина, передает Громадське радио.

По словам адвоката, участников акции протеста обвиняют в "нарушении правил проведения массовых мероприятий". Адвокат, ссылаясь на задержанных, отметил, что обращались с ними корректно.

"Сотрудники полиции вели себя с ними корректно, сдержанно. В первую очередь, спрашивали о состоянии здоровья задержанных", - сказал защитник.

При этом он отметил, что были и нарушения прав задержанных.

"В частности, было нарушено право на участие в производстве на родном языке. И, что не менее важно, было существенно нарушено право задержанного на защитника", - добавил адвокат.

По его словам, задержанным участникам митинга грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, или 40 часов обязательных работ.

Напомним:

  • Утром, 10 июля, возле Кремля задержали 7 крымских татар с плакатами "Наши дети не террористы".

Темы: Росcиякрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Росcия
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища
Bloomberg: В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: