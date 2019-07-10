Біля Кремля затримали 7 кримських татар з плакатами "Наші діти не терористи"

Сім активістів затримали на Красній площі з плакатами проти кримінальних справ, які заводять в Росії і на окупованих територіях, щодо кримських татар.

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

Відзначається, що учасники акції тримали в руках плакати "Боротьба з тероризмом в Криму - це боротьба з інакомисленням", "Наші діти не терористи", "Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою в Криму".

Активісти на Красній площі ФОТО: FB ТЕТЯНА ПЕЧОНЧИК

Є інформація, що затриманих везуть в ОВС "Китай-місто", а деяким учасникам акції вдалося покинути Красну площу до затримання.

Як повідомляє волонтер "Меморіалу" Олександра Криленкова серед затриманих є батько одного з політв'язнів Решат Емірусеінов.

"Затримано 7 осіб: Гафаров Сіяр Рустемович 1952 р.н., Люманов Ескендер Ізетовіч 1964 р.н., Мустафаєв Енвер Сеітович 1951 р.н., Решат Емірусеінов (батько політв'язня) 25.07.1950, Сейтмеметов Енвер (22.11.1951) активіст національного руху і вчитель історії", - написала вона у Facebook.

Повідомляється, що акція пов'язана із запланованим на 11 липня розглядом скарги на вирок чотирьом кримським татарам у Верховному суді РФ.

ФОТО "ДОЖДЬ" ВАСИЛЬ ПОЛОНСЬКИЙ

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