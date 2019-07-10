Біля Кремля затримали 7 кримських татар з плакатами "Наші діти не терористи"
Сім активістів затримали на Красній площі з плакатами проти кримінальних справ, які заводять в Росії і на окупованих територіях, щодо кримських татар.
Про це повідомляє телеканал "Дождь".
Відзначається, що учасники акції тримали в руках плакати "Боротьба з тероризмом в Криму - це боротьба з інакомисленням", "Наші діти не терористи", "Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою в Криму".
Є інформація, що затриманих везуть в ОВС "Китай-місто", а деяким учасникам акції вдалося покинути Красну площу до затримання.
Як повідомляє волонтер "Меморіалу" Олександра Криленкова серед затриманих є батько одного з політв'язнів Решат Емірусеінов.
"Затримано 7 осіб: Гафаров Сіяр Рустемович 1952 р.н., Люманов Ескендер Ізетовіч 1964 р.н., Мустафаєв Енвер Сеітович 1951 р.н., Решат Емірусеінов (батько політв'язня) 25.07.1950, Сейтмеметов Енвер (22.11.1951) активіст національного руху і вчитель історії", - написала вона у Facebook.
Повідомляється, що акція пов'язана із запланованим на 11 липня розглядом скарги на вирок чотирьом кримським татарам у Верховному суді РФ.
Нагадаємо:
- 18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону визнав кримчан винними у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною, і присудив їм від 12 до 17 років суворого режиму.
- Зокрема, Теймуру Абдуллаєву – 17 років, Узеїру Абдуллаєву – 13 років, Рустему Ісмаїлову – 14 років, Айдеру Саледінову та Емілю Джемаденову – 12 років.
- При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.
- Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.