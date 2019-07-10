ЦВК зняла з виборів ще 39 кандидатів

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатами в народні депутати ще 39 осіб.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у середу, повідомляє прес-служба ЦВК.

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, трьох своїх кандидатів відкликала Радикальна партія. Це - Вовк В.І., Купрієнко О.В. і Кириченко О.М. У списку партії вони під № 10, 14 та 23.

Також реєстрацію кандидатів від "Слуги народу" Расенка А.О. та Федосової А.В. скасували через порушення ними норми закону про проживання в Україні протягом останніх 5 років. Вони посідали у списку партії № 184 та 175 відповідно.

Ще сімох кандидатів зняли, тому що їх відкликала партія "Слуга народу". Це - Коробкова О.А., Боярчук Р.М., Кавун О.О., Соколов М.Ю., Баланюк Ю.В., Рагімова А.Б. і Вітікач В.В. Їхні номери у списку - 31, 71, 78, 99, 164, 170 та 177.

№135 зі списку партії "Батьківщина" Галаченко О.О. сам попросив про скасування його реєстрації.

Раніше у новині повідомлялося, що ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у нардепи. Однак згодом у ЦВК уточнили, що мова йде про 26 кандидатів в одномандатних округах та 13 осіб – зі списків різних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Тобто разом мова йде про скасування реєстрації 39 осіб.

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