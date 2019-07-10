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ЦИК снял с выборов еще 39 кандидатов

Среда, 10 июля 2019, 22:04
ЦИК снял с выборов еще 39 кандидатов

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты еще 39 человек.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины, а также заявление политической партии об отмене решения о регистрации кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, троих своих кандидатов отозвала Радикальная партия. Это - Вовк В.И., Куприенко О.В. и Кириченко А.Н. В списке партии они под № 10, 14 та 23.

Также регистрации кандидатов от "Слуги народа" Расенко А.А. и Федосовой А.В. отменили из-за нарушения ими нормы закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет. Они заимали в списке партии № 184 та 175 соответственно.

Еще семь кандидатов сняли, потому что их отозвала партия "Слуга народа". Это - Коробкова Е.А., Боярчук Р.М., Кавун О.А., Соколов М.Ю., Баланюк Ю.В., Рагимова А.Б. и Витикач В.В. Их номера в списке - 31, 71, 78, 99, 164, 170 та 177.

№ 135 в списке партии "Батькивщина" Галаченко А.А. сам снялся с выборов.

Ранее в новости сообщалось, что ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в нардепы. Однако впоследствии в ЦИК уточнили, что речь идет о 26 кандидатах в одномандатных округах и 13 – со списков разных партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. То есть вместе речь идет об отмене регистрации 39 человек.

Напомним:

  • 8 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты 17 человек по их заявлениям.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыВерховная Рада
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