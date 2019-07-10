Німцю, що воював за бойовиків на Донбасі, дали 2 роки умовно

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Середа, 10 липня 2019, 23:53

Німецький суд визнав винним в участі в конфлікті на сході України громадянина ФРН, вихідця з Киргизстану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Сепаратистам на сході України Алекс Д. допомагав близько двох років. Коли найманець повернувся до Німеччини в 2016 році, його затримали, а в середу, 10 липня, вихідця з Киргизстану з німецьким паспортом визнали винним у підготовці "тяжкого злочину, що загрожує державній безпеці". 

На фотографіях, долучених до кримінальної справи, Алекс позує то на танку, то з автоматом Калашникова, то поруч з іншими найманцями у військовій формі. Що саме 43-річний Алекс робив майже два роки в зоні конфлітку, достеменно невідомо. 

Німецькі закони забороняють найманцям брати участь у воєнних конфліктах за кордоном.

Але за свої протиправні пригоди на Донбасі Алекс Д. відбувся практично легким переляком: зваживши на визнання обвинуваченим своєї провини, суд покарав його терміном у два роки умовно. 

У дортмундській прокуратурі переконані: Алекс брав безпосередню участь у бойових діях. Але достатніх доказів, щоб довести це обвинувачення в суді, німецькі слідчі знайти не змогли. Це й врятувало його від в'язниці.

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Теми: Німеччина Донбас ОРДЛО суд


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