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Немцу, который воевал за боевиков на Донбассе, дали 2 года условно

Среда, 10 июля 2019, 23:53

Немецкий суд признал виновным в участии в конфликте на востоке Украины гражданина ФРГ, выходца из Кыргызстана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Сепаратистам на востоке Украины Алекс Д. помогал около двух лет. Когда наемник вернулся в Германию в 2016 году, его задержали, а в среду, 10 июля, выходца из Кыргызстана с немецким паспортом признали виновным в подготовке "тяжкого преступления, что грозит государственной безопасности".

На фотографиях, приобщенных к уголовному делу, Алекс позирует то на танке, то с автоматом Калашникова, то рядом с другими наемниками в военной форме. Что именно 43-летний Алекс делал почти два года в зоне конфликта, доподлинно неизвестно.

Немецкие законы запрещают наемникам участвовать в военных конфликтах за рубежом.

Но за свои противоправные происшествия на Донбассе Алекс Д. отделался практически легким испугом: взвесив на признании обвиняемым своей вины, суд наказал его сроком в два года условно.

В дортмундской прокуратуре убеждены: Алекс принимал непосредственное участие в боевых действиях. Но достаточных доказательств, чтобы доказать это обвинение в суде, немецкие следователи найти не смогли. Это и спасло его от тюрьмы.

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Темы: ГерманияДонбассОРДЛОсуд
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