"112 Україна" покаже фільм про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Герої стрічки - Путін і Медведчук

Телеканал "112 Україна", керівництво якого пов'язане з Віктором Медведчуком, анонсував трансляцію фільму "Відкриваючи Україну" про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Героями фільму є Медведчук та президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що продюсером документальної стрічки "Відкриваючи Україну" є американський режисер-оскароносець Олівер Стоун.

"Це розповідь Стоуна про події в Україні устами президента РФ Путіна та його кума Віктора Медведчука. Судячи з добору протагоністів, наратив фільму очевидний: "2014 року на Майдані був державний заколот за підтримки агентів ЦРУ, що спричинило громадянський конфлікт на проросійському Донбасі", - йдеться у статті.

Допрем'єрний показ стрічки пройшов 4 липня на міжнародному, але маловідомому кінофестивалі у місті Таорміна на Сицилії (Італія).

При цьому, італійська національна преса майже проігнорувала презентацію - коротка новина про захід з'явилась на шпальтах деяких сицилійських видань.

"Олівер Стоун давно відомий прихильністю до лідерів-диктаторів та антиамериканськими поглядами у своїй кінотворчості. Те, що він представив на фестивалі у курортному місті Таорміна - лише частина документального кінопроєкту, який буде готовий до кінця літа.

Потім стрічку "Відкриваючи Україну" планують показати у чотирьох серіях на українському телебаченні, інформує місцева преса, цитуючи Олівера Стоуна", - пише "Радіо Свобода".

Американський продюер є і серед дійових осіб фільму - Стоун записує інтерв'ю з Путіним та Медведчуком.

"Творцем фільму зазначають американського режисера українського походження Ігоря Лопатьонка, який, як зауважують у пресі, ховається в тіні іменитого продюсера", - зазначає видання.

Повідомляється, що Олівер Стоун на правах голови журі 65-го кінофестивалю у Таорміні розпорядився демонструвати незакінчений політичний фільм поза конкурсом і безплатно для глядачів.

"Наша мета - зупинити війну в Україні. Ми не "за" і не "проти" Володимира Путіна. Ми прагнемо розказати правду", - заявив він.

Зі схожими словами виступив режисер Лопатьонок, але він пішов ще далі, звинувативши в "українському заколоті" філантропа і підприємця Джорджа Сороса.

"Презентацію фільму "Відкриваючи Україну" докладно висвітлював телеканал "112 Україна", який, за даними журналістських розслідувань, опосередковано належить Медведчуку.

Цей канал поширив прес-конференцію режисера Лопатьонка у прямому ефірі, де той критикує чинного президента Володимира Зеленського, називаючи його "комедіантом і несправжнім президентом", - підкреслює "Радіо Свобода".

"112 Україна" також анонсував трансляцію фільму, яку планують зробити 13 чи 16 липня (за різними анонсами).

"В анонсованому відеоролику фільм називають "номінантом 65-го кінофестивалю у Таорміні".

Насправді документальна політична картина зовсім не згадувалася у переліку картин-номінантів, вона була не просто поза конкурсом, а числилася у категорії "особлива подія" кінофоруму - допрем’єрна демонстрація роботи голови журі Олівера Стоуна", - йдеться у статті.