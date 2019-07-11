"112 Украина" покажет фильм о "гражданском конфликте" на Донбассе. Герои ленты - Путин и Медведчук

Телеканал "112 Украина", руководство которого связано с Виктором Медведчуком, анонсировал трансляцию фильма "Открывая Украину" о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма являются Медведчук и президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что продюсером документального фильма "Открывая Украину" является американский режиссер-оскароносец Оливер Стоун.

"Это рассказ Стоуна о событиях в Украине устами президента РФ Путина и его кума Виктора Медведчука. Судя по отбору протагонистов, нарратив фильма очевиден:"В 2014 году на Майдане был государственный переворот при поддержке агентов ЦРУ, повлекший гражданский конфликт на пророссийском Донбассе", - говорится в статье.

Допремьерный показ фильма прошел 4 июля на международном, но малоизвестном кинофестивале в городе Таормина на Сицилии (Италия).

При этом, итальянская национальная пресса почти проигнорировала презентацию - короткая новость о мероприятии появилась на страницах некоторых сицилийских изданий.

"Оливер Стоун давно известен приверженностью к лидерам-диктаторам и антиамериканскими взглядами в своем кинотворчестве. То, что он представил на фестивале в курортном городе Таормина - лишь часть документального кинопроэкта, который будет готов к концу лета.

Затем ленту "Открывая Украину" планируют показать в четырех сериях на украинском телевидении, информирует местная пресса, цитируя Оливера Стоуна", - пишет "Радио Свобода".

Американский продюер есть и среди действующих лиц фильма - Стоун записывает интервью с Путиным и Медведчуком.

"Творцом фильма называют американского режиссера украинского происхождения Игоря Лопатенка, который, как отмечают в прессе, прячется в тени именитого продюсера", - отмечает издание.

Сообщается, что Оливер Стоун на правах главы жюри 65-го кинофестиваля в Таормине распорядился демонстрировать незаконченный политический фильм вне конкурса и бесплатно для зрителей.

"Наша цель - остановить войну в Украине. Мы не "за" и не "против" Владимира Путина. Мы стремимся рассказать правду", - заявил он.

С похожими словами выступил режиссер Лопатенок, но он пошел еще дальше, обвинив в "украинском мятеже" филантропа и предпринимателя Джорджа Сороса.

"Презентацию фильма "Открывая Украину" подробно освещал телеканал "112 Украина", который, по данным журналистских расследований, опосредованно принадлежит Медведчуку.

Этот канал распространил пресс-конференцию режиссера Лопатенка в прямом эфире, где он критикует действующего президента Владимира Зеленского, называя его "комедиантом и ненастоящим президентом", - подчеркивает "Радио Свобода".

"112 Украина" также анонсировал трансляцию фильма, которую планируют сделать 13 или 16 июля (по разным анонсам).

"В анонсированном видеоролике фильм называют "номинантом 65-го кинофестиваля в Таормине".

На самом деле документальная политическая картина вовсе не упоминалась в перечне картин-номинантов, она была не просто вне конкурса, а числилась в категории "особое событие" кинофорума - допремьерная демонстрация работы председателя жюри Оливера Стоуна", - говорится в статье.