Екстрадиція Фірташа: австрійське МЗС вивчає національні інтереси

Міністерство закордонних справ Австрії вивчає питання видачі США українського мільярдера Дмитра Фірташа, зокрема, аналізує, чи відповідає екстрадиція олігарха національним інтересам.

Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство юстиції Австрії.

Зазначається, що питання екстрадиції Фірташа наразі перебуває в МЗС, яке сформує Мін'юсту свою офіційну позицію.

"Відповідно до австрійського законодавства, міністр юстиції має ухвалювати рішення "з урахуванням інтересів та міжнародних зобов'язань Республіки Австрія". Саме з цієї точки зору питання екстрадиції має оцінити МЗС", - йдеться у повідомленні.

Водночас в австрійському МЗС не відповіли на запит DW про часові рамки розгляду питання і про те, чи проводяться з цього приводу консультації зі Сполученими Штатами.

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"Хто є пан Фірташ?"

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