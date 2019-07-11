Экстрадиция Фирташа: австрийское МИД изучает национальные интересы

Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос выдачи США украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, в частности, анализирует, соответствует ли экстрадиция олигарха национальным интересам.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство юстиции Австрии.

Отмечается, что вопрос экстрадиции Фирташа сейчас находится в МИД, которое сформирует Минюсту свою официальную позицию.

"Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД", - говорится в сообщении.

В то же время в австрийском МИД не ответили на запрос DW о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Соединенными Штатами.

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"Кто такой господин Фирташ?"

Напомним: