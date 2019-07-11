Экстрадиция Фирташа: австрийское МИД изучает национальные интересы

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Четверг, 11 июля 2019, 04:21

Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос выдачи США украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, в частности, анализирует, соответствует ли экстрадиция олигарха национальным интересам.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство юстиции Австрии.

Отмечается, что вопрос экстрадиции Фирташа сейчас находится в МИД, которое сформирует Минюсту свою официальную позицию.

"Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД", - говорится в сообщении.

В то же время в австрийском МИД не ответили на запрос DW о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Соединенными Штатами.

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Также читайте об олигархе в публикации ЭП: 50 лет и конфискация. Что грозит Фирташу в случае экстрадиции в США

"Кто такой господин Фирташ?"

Напомним:

  • Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.
  • Суд Австрии решил не удовлетворять апелляцию адвокатов олигарха. Теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.
  • Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.
  • США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
  • Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюсту США и не отдал олигарха.
  • Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.
  • Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.
  • Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко. 

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Темы: Фирташ Австрия США


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