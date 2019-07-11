Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" залишили під вартою

1266 переглядів
Четвер, 11 липня 2019, 06:18

Печерський суд залишив під вартою до 1 серпня Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата".

Про це повідомляє "Громадське".

Але під вартою Сігіда перебуває в межах іншої справи - за підозрою у розбійному нападі в Маріуполі.

За даними слідства, 28 липня 2014 року він разом з двома іншими особами напали на потерпілого чоловіка, намагалися витягти його з машини, пошкодили її та заволоділи 10 тисячами доларів й іншим майном.

Нагадаємо:

  • У ніч з 6 на 7 червня Печерський суд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду – одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата".
  • У Генпрокуратурі сказали, що будуть оскаржувати це рішення суду.
  • 12 червня Сігіду взяли під варту до 12 липня.
  • АТОвця та громадського активіста з Бердянська Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
  • 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
  • 17 грудня стало відомо про ще одного затриманого – бізнесмена Бродського. Правоохоронці говорили, що він намагався вилетіти до Туреччини. Тоді чоловіка арештували.
  • 9 серпня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вбивство суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Києві спіймали турка, підозрюваного у вбивстві професора 10 липня 2019, 22:59
Суд залишив під вартою другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика 2 липня 2019, 09:32
Вбивство журналіста Сергієнка: суд відпустив фігурантів справи під домашній арешт 27 червня 2019, 04:18
Усі новини
Головні новини
Путін після розмови із Зеленським обговорив Україну з Радбезом
Зеленський хоче, щоб попередників не було на виборах і серед адвокатів
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Усі новини
думка

9 помилок, яких припускаються протягом перших 10 хвилин робочого дня

Кіно

Чи можливе кіно без реальних акторів

їжа

Що варто знати про шоколадні смаколики