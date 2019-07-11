Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" залишили під вартою

Четвер, 11 липня 2019, 06:18

Печерський суд залишив під вартою до 1 серпня Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата".

Про це повідомляє "Громадське".

Але під вартою Сігіда перебуває в межах іншої справи - за підозрою у розбійному нападі в Маріуполі.

За даними слідства, 28 липня 2014 року він разом з двома іншими особами напали на потерпілого чоловіка, намагалися витягти його з машини, пошкодили її та заволоділи 10 тисячами доларів й іншим майном.

Нагадаємо:

  • У ніч з 6 на 7 червня Печерський суд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду – одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата".
  • У Генпрокуратурі сказали, що будуть оскаржувати це рішення суду.
  • 12 червня Сігіду взяли під варту до 12 липня.
  • АТОвця та громадського активіста з Бердянська Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
  • 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
  • 17 грудня стало відомо про ще одного затриманого – бізнесмена Бродського. Правоохоронці говорили, що він намагався вилетіти до Туреччини. Тоді чоловіка арештували.
  • 9 серпня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.

Теми: вбивствосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вбивство
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Останні новини
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
Усі новини...
Реклама: