Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" залишили під вартою

Печерський суд залишив під вартою до 1 серпня Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата".

Про це повідомляє "Громадське".

Але під вартою Сігіда перебуває в межах іншої справи - за підозрою у розбійному нападі в Маріуполі.

За даними слідства, 28 липня 2014 року він разом з двома іншими особами напали на потерпілого чоловіка, намагалися витягти його з машини, пошкодили її та заволоділи 10 тисячами доларів й іншим майном.

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