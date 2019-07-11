Подозреваемый в организации убийства "Сармата" оставили под стражей

Печерский суд оставил под стражей до 1 августа Михаила Сигиду - подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко "Сармата".

Об этом сообщает "Громадське".

Но под стражей Сигида находится в пределах другого дела - по подозрению в разбойном нападении в Мариуполе.

По данным следствия, 28 июля 2014 он вместе с двумя другими лицами напали на потерпевшего мужчину, пытались вытащить его из машины, повредили ее и завладели 10 тысячами долларов и другим имуществом.

Напомним: