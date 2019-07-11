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Подозреваемый в организации убийства "Сармата" оставили под стражей

Четверг, 11 июля 2019, 06:18

Печерский суд оставил под стражей до 1 августа Михаила Сигиду - подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко "Сармата".

Об этом сообщает "Громадське".

Но под стражей Сигида находится в пределах другого дела - по подозрению в разбойном нападении в Мариуполе.

По данным следствия, 28 июля 2014 он вместе с двумя другими лицами напали на потерпевшего мужчину, пытались вытащить его из машины, повредили ее и завладели 10 тысячами долларов и другим имуществом.

Напомним:

  • В ночь с 6 на 7 июня Печерский суд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду – одного из подозреваемых в организации убийства "Сармата".
  • В Генпрокуратуре сказали, что будут обжаловать это решение суда.
  • 12 июня Сигиду взяли под стражу до 12 июля.
  • АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убиливыстрелом в спину 31 июля 2018 года.
  • 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • 17 декабря стало известно о еще одном задержанном – бизнесмене Бродском. Правоохранители говорили, что он пытался вылететь в Турцию. Тогда мужчину арестовали.
  • 9 августа первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.

Темы: убийствосуд
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