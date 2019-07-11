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Вибори у Раду: з’явилася соціологія за липень

Четвер, 11 липня 2019, 11:36
Вибори у Раду: з’явилася соціологія за липень
Колаж УП

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, то 47% тих, хто має намір голосувати і визначився, підтримали пропрезидентську партію "Слуга народу", також у Раду проходять ще 4 політсили.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-10 липня.

Відзначається, що лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (11,6%), партія "Європейська Солідарність" (8,2%), партія "Голос" (6,6%) та "Батьківщина" (6,4%).

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6%, "Опозиційний блок" – 3,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, Радикальну партію – 2,5%, партію ВО "Свобода" – 2,1%.

 

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Водночас 20,6% опитаних відповіли, що не мають наміру голосувати або ж не визначилися зі вподобаннями.

Дослідження проводилося  6-10 липня серед 2000 респондентів віком старше від 18 років.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо:

  • 10 липня "Рейтинг" опублікував опитування за 13-23 червня. Результати дослідження свідчили про те, що за "Слугу народу" проголосували б 50% виборців, а партія "Голос" Святослава Вакарчука стала б третьою. На другому місці "Опозиційна платформа – За життя" – 12%.
  • Раніше Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, проведеного з 25 червня по 7 липня: "Слуга народу" – 48,5%, "Опозиційна платформа – За Життя" – 14,1%, "Європейська Солідарність" – 9,2%, "Батьківщина" – 6,2%, "Голос" – 4,4%.

Українська правда

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Теми: опитуваннясоціологіяВерховна Радавибори
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