Вибори у Раду: з’явилася соціологія за липень

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, то 47% тих, хто має намір голосувати і визначився, підтримали пропрезидентську партію "Слуга народу", також у Раду проходять ще 4 політсили.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-10 липня.

Відзначається, що лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (11,6%), партія "Європейська Солідарність" (8,2%), партія "Голос" (6,6%) та "Батьківщина" (6,4%).

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6%, "Опозиційний блок" – 3,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, Радикальну партію – 2,5%, партію ВО "Свобода" – 2,1%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Водночас 20,6% опитаних відповіли, що не мають наміру голосувати або ж не визначилися зі вподобаннями.

Дослідження проводилося 6-10 липня серед 2000 респондентів віком старше від 18 років.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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