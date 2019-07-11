Клімкін: З Лавровим говорив двічі про Крим і Донбас, він став дуже цинічним

Міністр іноземних справ Павло Клімкін каже, що упродовж останніх років двічі говорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим про Крим і Донбас, і відзначає, що той став дуже цинічним.

Про це він заявив в інтерв’ю "Громадському".

"Комунікація, переважно, відбувалась у форматі Нормандії. Ми зустрічалися удвох останніми роками тільки двічі. На цих зустрічах обговорювали два питання: звільнення політичних в'язнів і Донбас із Кримом. Все, більше ні про що не говорили", - сказав він.

Клімкін уточнив, що по Донбасу обговорювали "можливий формат миротворчої місії, по Криму – те, що вони там роблять, а також доступ міжнародних організацій і міжнародних гуманітарних організацій".

"З позиції його знань і досвіду – це людина, яка дуже багато знає і пройшла через багато переговорів. Я вважаю, що він став дуже цинічним. Чи він дозволив собі стати дуже цинічним. Це питання до нього, насправді", - підсумував Клімкін.